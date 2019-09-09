今年3月，继瑞士中部地区的施维茨镇的一群人在当地狂欢节期间身着三K党(即奉行白人至上主义者和歧视有色族裔主义运动者所组成的民间排外团体)服饰现身之后，当地数百名民众参与了反种族主义抗议示威游行。 (© Keystone / Urs Flueeler)

最新发布的瑞士政府报告显示，放眼瑞士全国，大约有38%的青少年当属歧视和区别对待的受害者-与两年前的统计数据相比足足提高了10个百分点。这份关于瑞士形势的综合性报告，突出强调了网络上的仇视性言论以及工作场所的结构性问题这两大关键议题。



瑞士政府于9月2日对外发布的针对2017年至2018年期间瑞士种族歧视情势、篇幅长达186页全面且周翔的书面报告(多语)外部链接，其中一个特别章节，专门就网络和社交媒体所扮演的角色进行了详尽阐述。



在年轻人群体中，年龄介于15至24岁之间38%的受访者表示，自己曾经遭遇歧视，而2016年的报告相关数据显示，彼时歧视现象受害者的比例仅为28%。



据最新出炉的报告所述，面临过歧视的瑞士青少年比例骤升，很大程度上应归因于网络上不断增多的仇视性言论以及网络霸凌。瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)在报告绪论中写道：“网络，已然演变为可能会传播散布憎恶和敌意、煽动和刺激人们倾向于种族歧视的传声筒。”



根据报告撰写者在文中所述，如果考虑到所有年龄段，那么自称曾经遭遇歧视的受访者比例为28%-这还是一个相对稳定的数字。



求职和身处工作场所



绝大多数被歧视案例，都发生在职场-这意味着不仅包括求职过程中，还可能发生在工作场所。由于职场素来被视为(群体)融合的一个重要场所，据此，该报告认为职场歧视这一发现“引人注目”，并呼吁各界采取更多措施，以解决求职者及雇员在工作场所所遇到的歧视问题。



报告显示，穆斯林群体往往是不利的负面评论首当其冲的受害者。



三分之一的受访者表示，自己曾被那些自我感觉“与他们迥然不群”的人所侵扰。



总体而言，在59%接受询问的受访者看来，种族歧视在瑞士已然成为一个令人堪忧、需严肃对待的社会问题。与此同时，相同比例接受调研的瑞士居民则认为，对应对歧视来说，现行诸多措施已经足够完备了。



结构性缺陷



尽管如此，瑞士政府报告依然指出亟需在各领域-尤其是在工作场所、寻租房屋的过程中或者是在公共生活中进行结构性变革，从而所有人-无论其种族起源、国籍还是宗教信仰归属，都得以平等参与社会生活。



不过，该报告同时特别提及，在瑞士，不遗余力地积极对抗和抵御种族歧视的民间社会组织近年来在数量上呈现出增长之势。报告撰写者将这一现象视为良性发展。



该报告数据及资料来源于各种渠道，其中也包括瑞士联邦统计局(Federal Statistical Office)以每两年一次的频率所作的题为《生活在瑞士》(Living in Switzerland)的调研，该调研会翔实记录受访者作为瑞士居民的个人经历、不同群体的舆论观点、以及瑞士种族歧视的总体状况。与此同时，此次出炉的报告，还采纳了多家咨询中心的观察所得、法院判决意见以及政府官方统计数据。





瑞士资讯swissinfo.ch/jdp/sb

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