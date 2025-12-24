从掠食者到盘中飧 日本熊灾掀熊肉料理热潮

（法新社秩父24日电） 自日本致命熊袭事件激增以来，对熊肉料理的需求随之大幅增长，让经营野味餐厅的铃木孝二（Koji Suzuki，音译）夫妇应接不暇。

这些熊肉或以石板烧烤，或与蔬菜一同熬煮成火锅，来源则是为遏止熊袭事件所扑杀的熊。

日本全国今年4月到11月底，共有230人被熊攻击，其中有13人因此死亡，创下历年最高纪录。

铃木夫妇的餐厅位于�斡裣刂雀甘校�也供应鹿肉和野猪肉，但在媒体数月来大肆报导熊跑进民宅、在学校附近徘徊甚至闯入超市的情况后，熊肉的人气高涨。

现年71岁的铃木告诉法新：「随着有关熊的新闻愈来愈多，想要一尝熊肉的顾客也明显增加。」

身为猎人的铃木指出，为了表达对熊生命的尊重，「与其将熊埋葬，不如在这样的餐厅妥善利用熊肉」。

他64岁的妻子知惠子（Chieko，音译）不愿透露餐厅生意成长多少，但提到她现在经常得婉拒顾客上门。

28岁作曲家木村隆明（Takaaki Kimura，音译）好不容易在餐厅抢到位子，首次品尝熊肉的他说：「很多汁，而且愈嚼愈香。」

尽管熊肉并非日常菜肴，日本各地山村长久以来都有食用熊肉的风俗，日本政府则希望熊肉能成为农村地区的新收入来源。

农林水产省本月稍早表示：「将有害野生动物转化为正面资源非常重要。」

地方政府也将获184亿日圆补助，用于控制熊只数量并推广永续消费。