以媒：哈玛斯已将20名在世以色列人质移交红十字会

afp_tickers

2 分钟

（法新社汗尤尼斯13日电） 以色列媒体报导，巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」今天已将20名还在世的以色列人质，分批移交给加萨走廊的红十字会（Red Cross）代表。同日美国总统川普飞抵以色列，民众报以热烈欢呼。

首批7名人质稍早已回到以色列，法新社引述以色列公共广播公司的报导称，第2批13名人质是在加萨走廊（Gaza Strip）南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）进行移交。

持续2年的加萨战争造成数以万计的巴勒斯坦人死亡，同时也有多名以色列人质遭巴勒斯坦武装份子扣押。在美国斡旋下，以哈终于达成停火与人质释放协议。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）和总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天在军乐队奏乐声中，于停机坪迎接川普。

在加萨战争期间不断有示威活动的特拉维夫（Tel Aviv）人质广场（Hostages Square），群众大声为川普欢呼。川普搭乘的总统专机空军一号（Air Force One）着陆前亦曾飞越聚集了数万人的人质广场。

川普随后抵达以色列国会（Knesset），准备向以色列议员发表他的中东和平计画。

7名稍早获释的人质预计将与家人团聚，并接受健康检查。

依据协议，以色列也将释放超过1900名巴勒斯坦囚犯。