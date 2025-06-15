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以色列与伊朗爆冲突 大埃及博物馆再延迟开幕

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（法新社开罗14日电） 全世界最大考古博物馆「大埃及博物馆」（GEM）原订7月3日举行正式开幕典礼，但埃及当局今天宣布，由于地区紧张局势升高，期待已久的开幕典礼将再次延迟。

法新社报导，这座位于吉萨金字塔（Giza Pyramids）区附近的大型超现代建筑风格博物馆，多年来因政治不稳定、COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情等因素一再延迟开幕。

占地50公顷的「大埃及博物馆」，历时20年建造，耗费12亿美元（约新台币354亿元）。正式开幕后，将成为全世界最大单一文明考古博物馆，是巴黎罗浮宫（Louvre）、纽约大都会博物馆（New York’s Metropolitan）面积的2倍大，为大英博物馆（British Museum）的2.5倍。

埃及总理马德布利（Mostafa Madbouly）在今天记者会中表示，盛大的开幕式将延迟至今年最后一季。

原订7月3日的开幕典礼，美国前总统拜登（Joe Biden ）和西班牙国王菲利佩六世（King Felipe VI）等世界领袖与政要都受邀出席。

此时正值伊朗和以色列展开两国史上最激烈交火，这引发外界疑虑，担心中东地区可能处于冲突扩大的边缘。

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