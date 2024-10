以色列军方:亚兹迪女子遭囚10年于加萨获释

(法新社耶路撒冷3日电) 以色列军方今天表示,军方已救出一名少数族群亚兹迪女子,她据称10年前遭激进组织伊斯兰国掳走并卖到加萨。

军方表示,这名21岁的亚兹迪(Yazidi)女子在本周一次联合行动中获救,这场行动涉及美国、约旦和其他国际伙伴。

伊拉克外交部证实这名女子已获释,并赞扬美国与约旦之间的合作,历经4个多月努力终于成功达成目标,并称这名女子今晚回到伊拉克后已和家人团聚。

美国国务院发言人米勒(Matthew Miller)在华府表示,赛多年仅11岁时在伊拉克被IS掳走,随后被卖给哈玛斯(Hamas)武装分子为妻,并被强行带往加萨。

他说:「囚禁她的人最近死于加萨,让她得以逃脱,我们透过伊拉克政府得知她已活着逃脱,并且希望和家人团聚」。

以色列国防部负责与巴勒斯坦人协调的领土内政府活动协调局(Coordination of Government Activities in the Territories,COGAT)官员戈伦(Elad Goren)并未详细说明这名女子如何从伊拉克被带到加萨,但表示很可能是从埃及跨越加萨走廊南部的巴勒斯坦城市拉法(Rafah)进入加萨。

戈伦表示,这名女子在获救后身体无恙,但「心理状况不佳。她身上没有外伤,但我们清楚她经历过非常可怕的事」。