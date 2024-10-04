以色列军方：亚兹迪女子遭囚10年于加萨获释

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷3日电） 以色列军方今天表示，军方已救出一名少数族群亚兹迪女子，她据称10年前遭激进组织伊斯兰国掳走并卖到加萨。

军方表示，这名21岁的亚兹迪（Yazidi）女子在本周一次联合行动中获救，这场行动涉及美国、约旦和其他国际伙伴。

伊拉克外交部证实这名女子已获释，并赞扬美国与约旦之间的合作，历经4个多月努力终于成功达成目标，并称这名女子今晚回到伊拉克后已和家人团聚。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在华府表示，赛多年仅11岁时在伊拉克被IS掳走，随后被卖给哈玛斯（Hamas）武装分子为妻，并被强行带往加萨。

他说：「囚禁她的人最近死于加萨，让她得以逃脱，我们透过伊拉克政府得知她已活着逃脱，并且希望和家人团聚」。

以色列国防部负责与巴勒斯坦人协调的领土内政府活动协调局（Coordination of Government Activities in the Territories，COGAT）官员戈伦（Elad Goren）并未详细说明这名女子如何从伊拉克被带到加萨，但表示很可能是从埃及跨越加萨走廊南部的巴勒斯坦城市拉法（Rafah）进入加萨。

戈伦表示，这名女子在获救后身体无恙，但「心理状况不佳。她身上没有外伤，但我们清楚她经历过非常可怕的事」。