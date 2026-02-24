以色列加速扩大西岸屯垦 18国批实质并吞

（法新社利雅德23日电） 针对以色列最近批准约旦河西岸土地登记等一连串措施，今天有18个国家发布声明谴责以色列，指这是企图并吞西岸土地、破坏巴勒斯坦建国前景。

法新社报导，以色列本月通过一系列由极右翼部长支持的计画，包括启动程序将西岸土地登记为「国有地」，并允许以色列人直接在当地购地。

发布声明的18个国家，多数为欧洲或穆斯林国家。他们指出，这些措施「显示意图改变现状，推动令人无法接受的实质并吞」。

声明中强调：「此类行动是蓄意地直接打击巴勒斯坦存续，阻挠两国方案的实现。」

签署声明国家包括沙乌地阿拉伯、埃及、法国、西班牙、印尼、巴西和土耳其等。声明也获得阿拉伯国家联盟（ League of Arab States）及伊斯兰合作组织（Organization of Islamic Cooperation）两位秘书长力挺，也取得巴勒斯坦自治政府的支持。

目前在约旦河西岸，除了有300万巴勒斯坦人外，还有逾50万以色列人居住在屯垦点和前哨区，而根据国际法，这些据点皆是违法。

以色列现任政府正加快扩大屯垦据点，在2025年破纪录地批准52处新屯垦点。

以色列自1967年以来占领约旦河西岸。巴勒斯坦人寻求建立独立国家，西岸是其领土的一部分，但目前西岸大部分土地都在以色列的军事控制下。（编译：纪锦玲）