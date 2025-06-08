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以色列找到遗体 确认哈玛斯领袖遭击毙

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（法新社耶路撒冷8日电） 以色列军方今天指出，已经确定穆罕默德．辛瓦遗体所在并且确认其身分。他被视为加萨的巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯的领导人，以方表示他于3周前命丧以军空袭。

以色列军方在声明中说：「在以色列国防军（IDF）一次有针对性的行动中…并且在完成身分确认程序后，现在已经确定穆罕默德．辛瓦（Mohammed Sinwar）的遗体位在汗尤尼斯（Khan Younis）欧洲医院（European Hospital）下方的地下坑道路线中。」

军方表示，穆罕默德．辛瓦于5月13日与其他数位哈玛斯（Hamas）成员一起遭到「歼灭」。

军方指出：「在对地下坑道路线的搜查中发现穆罕默德．辛瓦的几件物品…以及发现其他情报，已移交进一步调查。」

以色列军方发言人德弗林（Effie Defrin）说，他们已经透过「核对DNA和其他检验」确认，遗体确实是穆罕默德．辛瓦。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）5月28日证实军方已经击毙穆罕默德．辛瓦。穆罕默德．辛瓦是前哈玛斯领导人亚雅．辛瓦（Yahya Sinwar）胞弟，亚雅．辛瓦也在加萨战争中被以色列部队击毙。

以色列指控亚雅．辛瓦策划2023年10月7日哈玛斯对以色列的攻击，引发加萨战争。他于2024年10月丧命。

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