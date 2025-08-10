以色列拟扩大战事 万人特拉维夫走街头反战

（法新社特拉维夫9日电） 以色列政府矢言扩大冲突并占领加萨市（Gaza City）的隔天，数以万计的民众走上特拉维夫（Tel Aviv）街头，要求结束加萨战争。

示威者今天挥舞标语，并高举仍被扣押在加萨走廊的人质照片，呼吁政府确保他们获释。

在集会现场的法新社记者估计参加人数达数万人，而代表人质家属的团体则表示，参与人数多达10万人。

当局未提供群众规模的官方估计数字，但此次集会人数远超过近期其他反战示威活动。

一名遇害人质的亲属告诉法新社：「我们将直接向总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）传达一个讯息：如果你入侵加萨部分地区，导致人质被杀害，我们将在城镇广场、选举活动以及任何时间与地点追究你的责任。」

尼坦雅胡的安全内阁昨天批准了占领加萨市的重大军事计画，此举引发国内外一片批评声浪。

包括以色列部分盟友在内的外国政权，一直积极推动透过谈判达成停火，以确保人质获释并协助缓解加萨走廊的人道危机。

尽管掀起强烈反弹，且传言以色列军方高层持有异议，尼坦雅胡仍执意做此决定。

尼坦雅胡昨晚在社群媒体发文表示：「我们不是要占领加萨，我们是要将加萨从（巴勒斯坦伊斯兰主义组织）哈玛斯（Hamas）手中解放出来。」