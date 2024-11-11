以色列拦截叶门飞弹 碎片落耶路撒冷西郊引发大火

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（法新耶路撒冷11日电） 以色列消防队员今天在耶路撒冷西郊与大火拚搏，军方表示，成功拦截一枚自叶门发射的飞弹，坠落的飞弹残骸引发了这场大火。

耶路撒冷区消防局表示，消防队员努力扑灭火势，并且在贝特谢梅什市（Beit Shemesh）周遭仔细搜寻，以排除更多「拦截飞弹与来袭飞弹碎片造成的的大火和损害」。

以色列军方答覆法新社的询问表示，拦截一枚自叶门发射的飞弹，坠落的飞弹残骸在贝特谢梅什市引发大火。

以色列军方发表声明指出：「以色列中部的什费拉特耶胡达（Shfelat Yehuda）、耶胡达（Yehuda）与拉赫什（Lakhish）空袭警报声响后，以色列空军拦截一枚自叶门射向以色列的飞弹。」

自从加萨战争爆发以来，隶属伊朗对抗以色列和美国「抵抗轴心」（Axis of Resistance）的叶门叛军「青年运动」（Huthi），不时向以色列发射飞弹和无人机。

此外，民兵集团「伊拉克伊斯兰反抗运动」（Islamic Resistance in Iraq）宣称，他们今天以4架无人机对以色列境内的「重要目标」发动攻击。

伊拉克伊斯兰反抗运动的战士在通讯软体Telegram发文宣称，他们攻击以色列北部与南部，但未披露攻击目标的具体细节。