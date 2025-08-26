The Swiss voice in the world since 1935

以色列攻击加萨医院　盟邦与非政府组织纷表谴责

（法新社巴黎25日电） 以色列今天攻击加萨走廊（Gaza Strip）南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）一家医院，加萨民防机构报告称20人罹难，其中5人是记者，世界大国和非政府组织对此纷表震惊。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，「以色列对这起悲剧深感遗憾」，还说军方正在调查此事。

他说，以色列的战争是针对激进组织哈玛斯（Hamas），以色列政府「重视记者、医护人员和所有平民的工作」。

以下是法新社整理出世界各国对此的反应：

●联合国

联合国人权办公室发言人夏姆达萨尼（Ravina Shamdasani）在声明中表示，记者和医院永远不应成为攻击目标。

「加萨记者遇害事件应该引起世界震惊，但不是让他们吓到说不出话，而是要让他们采取行动，要求追究责任并伸张正义。」

●川普

美国总统川普在白宫接受记者采访时表示，他尚未收到空袭消息，但他说，「我很不满，我不想看到这种情况发生」。

●德国

德国外交部表示，对多名记者、救援人员和其他平民在纳瑟医院（Nasser Hospital）攻击事件中丧生「感到震惊」。德国是以色列坚定的欧洲盟友。

●英国

英国外交大臣拉米（David Lammy）也说，对医院攻击事件「感到震惊」。他说：「平民、医护人员和记者必须受到保护。我们需要立即停火。」

●卡达

卡达外交部谴责这次攻击，是以色列「正在发生一连串令人发指罪行中的新篇章」。卡达一直努力斡旋加萨停火。

●伊朗

在以色列的死对头伊朗，外交部发言人巴格海（Esmail Baghai）谴责此次医院攻击是「残酷的战争罪行，是犹太复国主义政权策划和实施，是其对巴勒斯坦人实施种族灭绝计画的一环」。

他称美国为「共谋」，要求追究美国支持以色列的责任。

●无国界医生

医疗援助慈善机构无国界医生组织（Doctors Without Borders）表示，曾为其工作的自由摄影师达加（Mariam Abu Dagga）在攻击中丧生，令他们感到「心碎」。

无国界医生表示：「以色列持续藐视国际法，其种族灭绝行动的唯一目击者却遭蓄意攻击。这种行为必须立即停止。」

●媒体

耶路撒冷外籍记者协会（The Foreign Press Association）呼吁以色列军方「立即解释」，并呼吁其「停止针对记者的恶劣举措」。

