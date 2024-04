以色列狱中服刑38年 巴勒斯坦囚犯罹癌过世

(法新社耶路撒冷7日电) 根据媒体报导,一名巴勒斯坦人因与杀害一名以色列士兵的团体有关连而在以色列监狱中度过38年后,今天死于癌症。

现年62岁的达卡(Walid Daqqah)在特拉维夫(Tel Aviv)附近的夏米尔医疗中心(Shamir Medical Center)去世。他在2022年12月被诊断出罹患罕见的骨髓癌,在那之前曾患白血病。

达卡是以色列公民,他在1986年3月被捕入狱,罪名是参加巴勒斯坦人民解放阵线(Popular Front for the Liberation of Palestine)的武装小组,这个小组被指控在1984年绑架和杀害一名以色列士兵。

他的无期徒刑被减到37年,但在他试图将手机偷运入狱后,2018年又被追加两年徒刑。他原定2025年3月获释。

根据巴勒斯坦囚犯协会(Palestinian Prisoners Club),保外就医的请求被拒绝。该协会由曾被关押在以色列监狱的巴勒斯坦人组成。

国际特赦组织(Amnesty International)6日曾再次呼吁释放达卡,表示「自2023年10月7日以来,达卡一直遭受酷刑、羞辱、家人探视请求被拒,且医疗需求被进一步忽视」。

以色列狱中最知名的巴勒斯坦人依然是「法塔组织」(Fatah)前领导人巴固提(Marwan Barghouti),他因为涉及2000年代初期一场反以色列的攻击而遭判刑,已在狱中度过20年。

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦组织「哈玛斯」(Hamas)攻击,11月双方曾达成换俘协议,共有80名以色列人质和240名巴勒斯坦囚犯重获自由。巴固提的支持者原本希望他那时能够获释。

尽管美国、卡达、埃及居中斡旋,以哈双方之后未曾达成任何换俘协议。