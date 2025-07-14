以色列计画将加萨居民迁入封闭区域 引发强烈反弹

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（法新社耶路撒冷14日电） 以色列提出所谓的「人道城市」计画，拟将加萨居民迁入封闭区域，遭到强烈抨击。批评者认为，这项计画充其量只是代价高昂的转移焦点手段，最糟恐迫使巴勒斯坦人离开家园。

法新社报导，以色列国防部长卡兹（Israel Katz）7日在记者会首次公布此项计画，其构想是于以色列和哈玛斯（Hamas）有望停火60天期间，在加萨南部新建一个封闭区域，目前双方正在卡达谈判。

卡兹表示，该区域初步将容纳约60万名加萨南部的流离失所者，并设置4个由国际组织管理的援助发放站。

到达该区域的居民将接受安全审查，确认与哈玛斯无关，一旦获准进入，便不得离开。最终，加萨超过两百万平民都将被迁入该区域。

卡兹声称，以色列军方将「远距离」提供安全保护。

然而，批评者质疑此计画的可行性与道德性。以色列反对派领袖提及这需要巨额成本；一位专家则指出，该区域缺乏足以容纳如此大量人口的基础设施。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）严厉批评这项迁移计画，其外交部表示：「这座人道城市与人道毫无关系。」

联合国巴勒斯坦难民机构形容此计画区域为「集中营」。英国中东事务政务次长法柯纳（Hamish Falconer）则指出，他对此构想感到「震惊」。