伊朗宣布全国为「烈士」哀悼3天

（法新社巴黎11日电） 伊朗国营电视台报导，政府今天宣布为包括安全部队成员在内，于过去两周示威中丧生的「烈士」举国哀悼3天。

政府将针对所谓「暴动」的打击形容为「伊朗民族抵抗美国和犹太复国主义政权的战役」。这个伊斯兰共和国不承认以色列，伊朗神职领导层以「犹太复国主义政权」称之。

国营电视台报导，总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天播出的专访中指控伊朗宿敌们「企图升高这场动乱」，并「将恐怖分子从海外引进国内」。

他接受国营伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）访问时表示：「伊朗人民不应该允许暴民扰乱社会。人民应该相信，我们（政府）希望实现正义。」

国营电视台播放包括一座清真寺在内的建筑物起火，以及殉职安全部队成员送葬队伍的画面。当局表示有安全部队成员遭到杀害。

他呼吁民众明天参加「全国抵抗游行」，共同谴责政府口中由「城市恐怖主义罪犯」所犯下的暴力。

与此同时，流亡美国的前伊朗国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙・巴勒维（Reza Pahlavi）呼吁民众今晚再度展开示威。

自从这波抗争引爆以来，有些参与者高喊「国王万岁」口号。

芮沙・巴勒维对美国福斯新闻频道（Fox News）表示，他已经准备好回国带领国家迈向民主转型。

他说：「我已经在规划这件事。」