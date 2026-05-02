伊朗战争成最后一根稻草 美国廉航精神航空结束营运

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（法新社华盛顿2日电） 美国廉价航空公司精神航空今天宣布，由于近几周燃油价格飙涨，导致公司别无选择，已经全面取消所有航班，启动「有序结束营运」的程序。

这家陷入困境的航空公司原本还计划可以从一年之内两度宣告破产之中脱困，但在白宫可能的纾困计画破局后，宣布终止所有营运。

精神航空（Spirit Airlines）母公司精神航空控股公司（Spirit Aviation Holdings）今天清晨发布新闻稿指出，「公司已经展开有序结束营运程序，立即生效」。

公司表示：「所有精神航空航班都已经取消，旅客不应该前往机场。」精神航空于30多年前推出只提供基本服务的低价策略，对规模较大航空公司带来不少压力。 该公司官网致顾客的讯息显示，「已经不再提供旅客服务」。精神航空表示，已经购买机票的旅客将可获得退费。

自从2月伊朗战争爆发以来，航空燃油价格已经翻倍，促使多家美国大型航空公司下修获利预测、调整运能成长计画或两者同步进行。

精神航空总裁兼执行长戴维斯（Dave Davis）表示，公司3月时已经与债权人达成重组协议，原本预计「能够转型而继续营运」。

戴维斯在新闻稿中指出：「然而近数周以来燃油价格骤然而且持续上涨，最终让我们除了启动有序结束公司营运之外，别无选择。」

精神航空在声明中指出，公司曾致力于「大规模而且全面性重组」，但因缺乏额外资金，最后「不得不启动结束营运程序」。

加州大学尔湾分校（University of California, Irvine）经济学名誉教授布克纳（Jan Brueckner）上周告诉法新社，这波燃油价格飙涨「成了压垮骆驼的最后一根稻草」。

创立于1992年的精神航空以其机身鲜黄色亮眼涂装着称，截至2024年员工人数略高于1万1000人。