伊朗暴力镇压示威 流亡王后法拉赫．巴勒维：坚信民众终将赢得胜利

（法新社巴黎21日电） 伊朗前国王巴勒维的遗孀，流亡王后法拉赫．巴勒维（Farah Pahlavi）表示，在伊朗爆发反政府抗议潮后，「没有回头路」，她坚信伊朗人民最终会赢得「胜利」。

法新社今天刊登出这位87岁的流亡王后法拉赫．巴勒维独家专访内容。她表示，她的「愿望」和「目前的需求是回到伊朗」。

她说，47年来，她一直期盼着伊朗的自由。「伊朗人民深情地称我为『伊朗之母』。在艰难时刻，每位母亲和每个孩子都需要团聚。我目前的愿望和需求就是回到伊朗，将这些杰出的孩子拥入怀中。」

法拉赫．巴勒维是在1979年1月发生伊斯兰革命时，与丈夫━巴勒维国王（Mohammad Reza Shah Pahlavi）被迫流亡海外。当年原本流亡的穆斯林领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）则回国掌握政权，成为伊朗最高宗教领袖。

对于伊朗爆发反政府示威，法新社记者询问她是否希望外国军事干预，特别是美国的协助。法拉赫．巴勒维并未正面回答，但呼吁全世界的良知与伊朗团结在一起，继续支持伊朗人民。数以千计伊朗人不应在普遍漠视中丧生。

记者又问，如果伊朗宗教领袖垮台，您认为您的儿子━流亡王储芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）将扮演什么角色？法拉赫．巴勒维表示，她的儿子━芮沙．巴勒维的角色完全由伊朗人民决定。

「我的儿子，他的名字在每一次示威游行中都会被高呼出来，他在公职生涯始终强调，伊朗的未来将由伊朗人民自由决定。他认为自己的角色只是伊朗青年世代的代言人，直到自由来临的那一天。」

伊朗民众因经济困境引发的愤怒示威行动，去年12月28日演变为大规模反政府抗议，今年1月8日伊朗全国性的集会抗议潮席卷而来，伊朗政府以切断通讯为掩护，暴力镇压示威活动，抗议行动随后平息。人权组织声称，伊朗政府的暴力镇压已造成数千人死亡。