伊朗示威升温 总统下令不得镇压经济抗议活动

（法新社德黑兰7日电） 伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天下令安全部队，不得镇压经济抗议活动，并强调要区分和平示威者与持械「暴徒」。

根据官方媒体伊朗梅尔通讯社（Mehr）于内阁会议后发布的影片中，伊朗官员表示，裴泽斯基安已「下令不得对示威民众采取任何安全措施」。

官员还说：「那些携带枪械、刀械和砍刀，且攻击警察局或军事设施的人是暴徒，我们必须将抗议民众与暴徒加以区分。」

挪威非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，在伊朗这场3年来最严重的抗议镇压中，已有超过27人丧生，其中包括5名未满18岁的民众。

而抗议过程警方发射催泪瓦斯飘向德黑兰市中心的西纳医院（Sina Hospital）引发批评，院方发表声明说，所谓「蓄意向医院发射催泪瓦斯」的说法「与事实不符」。

另外，在美国与以色列支持伊朗反政府抗议活动后，伊朗陆军司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告，伊朗不会坐视外国势力对自身威胁。

根据伊朗半官方法斯通讯社（Fars News Agency）报导，哈塔米表示：「伊斯兰共和国认为针对伊朗民族的敌意言论升高是一种威胁，绝不会坐视不管而不做回应。」

哈塔米还说，若「敌人犯下错误」，伊朗的反应将比去年6月与以色列持续12天的战争时更加强烈。