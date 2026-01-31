伊朗警告美国以色列勿轻举妄动 称部队高度戒备

afp_tickers

（法新社德黑兰31日电） 伊朗陆军司令哈塔米（Amir Hatami）今天警告美国与以色列切勿对伊朗发动攻击，并表示在美方大量增兵波斯湾后，伊朗武装部队已进入高度戒备。

根据国营的伊朗通讯社（IRNA）报导，哈塔米表示：「若敌人一旦犯错，毫无疑问将危及自身安全、地区安全以及犹太复国主义政权（以色列）的安全。」他并强调，伊朗军方已「全面进入防御与军事备战状态」。

华府已派遣以林肯号（USS Abraham Lincoln）航空母舰为首的海军打击群进驻中东。在伊朗当局对连续两周的反政府抗议进行致命镇压后，川普威胁美方可能军事介入。

相关部署引发外界忧心美国和伊朗可能发生直接冲突。伊朗警告，一旦遭受攻击，将以飞弹反击美军基地、军舰及尤其是以色列的盟友。

美国总统川普日前说，他预计伊朗会寻求谈判达成协议，而非面对美国军事行动。不过，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗已准备好与美国恢复核子谈判，但强调川普政府须先停止军事攻击威胁，伊朗也拒绝把飞弹与防御系统列入谈判议题。

美国2025年6月曾在短暂参与以色列与区域对手为期12天战争时，对伊朗重要核设施发动攻击。

以色列也对伊朗各地军事据点发动攻击，并且击毙多名高级军官与顶尖核子科学家。

但哈塔米今天说，伊朗的核子技术「即使本国科学家和子弟为此牺牲，也无法被消除」。