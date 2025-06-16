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伊朗诺贝尔奖得主等领袖投书法媒 吁终结与以色列冲突

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（法新社巴黎16日电） 伊朗主要倡议人士和和诺贝尔奖得主等意见领袖今天投书法国媒体，呼吁终结伊朗和以色列的敌对行动，并敦促德黑兰停止铀浓缩活动，以利化解冲突。

这批倡议人士投书法国「世界报」（Le Monde）表示，「我们要求伊朗伊斯兰共和国（Islamic Republic of Iran）立即停止铀浓缩活动、双方停止军事敌对行动、停止对伊朗和以色列重要基础设施的攻击，并停止在两国屠杀平民。」

署名者包括曾获诺贝尔和平奖的伊朗律师艾巴迪（Shirin Ebadi）和穆哈玛迪（Narges Mohammadi），以及在今年坎城影展（Cannes Film Festival）勇夺最高荣誉金棕榈奖（Palme d’Or）的伊朗导演贾法潘纳希（Jafar Panahi）和他的同事拉索洛夫（Mohammad Rassoulof）。

投书内容指出，「我们认为，持续的铀浓缩活动以及伊朗伊斯兰共和国和以色列政权之间的毁灭性战争，既不利于伊朗人民，也不利于全人类。」

倡议人士还要求伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）下台，并表示，伊朗现任领导人「缺乏解决国内危机和外部紧张局势的能力。保卫这个国家和人民的唯一可靠方式就是让现任当局下台。」（译者：施施/核稿：陈政一）

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