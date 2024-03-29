传以色列越境空袭 至少36名叙利亚士兵丧生

2 分钟

（法新社贝鲁特29日电） 战争观察组织表示，以色列今天对叙利亚阿勒坡省（Aleppo）发动空袭，至少造成36名叙方士兵死亡，武装组织「真主党」（Hezbollah）的火药库也在这里。

总部位于英国的「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，以色列攻击目标是「黎巴嫩真主党火箭库附近」的一个区域。此一人权组织在叙利亚拥有广大的消息网络。

叙利亚人权了望台组织指出，「至少有36名士兵死亡，数十人受伤」，目标区域位于阿勒坡的国际机场附近。

叙利亚新闻社（SANA）报导，这波黎明前的攻击造成平民和军事人员伤亡。

叙利亚军方一名消息人士告诉叙利亚新闻社，「凌晨1时45分左右，以色列敌人从阿勒坡东南部的阿特里耶（Athriya）方向发动空袭」，「平民和军人」在空袭中伤亡。

法新社从耶路撒冷联系以色列军方，以方表示：「不会对外国媒体的报导发表评论。」

自2011年叙利亚内战爆发以来，以色列已对叙利亚境内目标发动数百次空袭，试图切断真主党通往黎巴嫩的补给路线。

在去年10月7日以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）在加萨的战争爆发之后，这些攻击愈来愈频繁。（译者：纪锦玲）