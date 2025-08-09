传川普下令美军打击毒枭 墨西哥总统：不会遭到侵略

（法新社墨西哥市8日电） 媒体报导美国总统川普（Donald Trump）已下令美军打击拉丁美洲贩毒集团。墨西哥总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天表示：「墨西哥不会遭到侵略。」

「纽约时报」（The New York Times）报导，川普已秘密签署对遭到美国政府宣布为恐怖组织的贩毒集团用兵的指令。法新社报导，薛恩鲍姆说：「墨西哥不会遭到侵略。」

薛恩鲍姆上午在例会中说：「我们接获将要发布这项行政命令的通知，这不涉及任何军事人员或机构参与在我国领土上的行动。」

墨西哥外交部随后指出，墨西哥「不会接受美军参与在我国领土上的行动」。

在此之前，美国驻墨西哥大使馆发布声明表示，两国将动用「一切可用手段保护我们的人民」免受贩毒集团侵害。

美国驻墨西哥大使强生（Ronald Johnson）在社群平台X上表示，两国「面对共同敌人：暴力犯罪集团」。

五角大厦建议将有关提问转向白宫提出，白宫并未立即证实有这项命令。

纽约时报报导，川普的命令使得在海上或他国领土上对贩毒集团采取军事行动师出有名。

川普政府2月认定8个贩毒集团是恐怖组织，其中6个来自墨西哥，委内瑞拉和萨尔瓦多各有一个。

川普政府又在两周前将委内瑞拉「太阳集团」（Cartel of the Suns）列为恐怖组织。这个集团过去20多年来将数百公吨毒品走私进入美国。