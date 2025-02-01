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传川普整肃异己 众多FBI探员饭碗恐不保

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（法新社华盛顿31日电） 美国媒体今天报导，曾参与调查导致总统川普遭控刑事罪名的联邦调查局（FBI）探员，预计将在这波美国最高执法单位大举整肃行动中遭到开除；川普被控的刑事罪名现已遭撤销。

美国有线电视新闻网（CNN）引述听取相关简报的消息人士说法报导，参与调查川普支持者2021年1月6日袭击美国国会大厦事件的数十名FBI探员与一些主管也「正在接受可能遭免职的评估」。

「华盛顿邮报」引述熟知计画的消息人士透露：「官方正在努力确认可能达数以百计的（FBI探员）身分，可能将终止他们的职务。」

华邮指出，除了对FBI进行整肃外，约30名曾经手国会大厦暴动案且处于试用期的联邦检察官已遭解职。

美国司法部1月27日开除数名参与起诉川普的官员。一名司法部官员说，终止他们的职务是因为代理司法部长不认为他们能忠实地履行总统的施政方针。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导，遭到开除的FBI人员包含20多名FBI分局首长，包括迈阿密与华府分局。

CNN报导，至少有6名FBI高层被要求「在1月27日前退休、辞职或遭开除」。

FBI代理局长德里斯科（Brian Driscoll）是资深探员，他获川普任命执掌FBI直到他的人事案获得联邦参议院批准。华邮报导，德里斯科拒绝核准大规模开除行动。

联邦参议院司法委员会（Senate Judiciary Committee）民主党首席议员杜宾（Dick Durbin）强烈谴责FBI与司法部的开铡行动。

杜宾说：「川普政府铲除数十名参与调查川普与1月6日暴动者的司法部与FBI官员，对FBI与司法部的诚信与效力造成重大打击。」

他说：「这是对法治的公然攻击，也严重损及我们的国家安全和公共安全。非民选的川普走狗正对我们国家的职业执法官员进行广泛的政治报复。」

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