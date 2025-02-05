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传行政命令裁撤美国教育部 川普：盼与国会合作

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（法新社华盛顿4日电） 多家媒体报导，美国总统川普正草拟行政命令要裁撤教育部。他今天则表示，针对教育部未来何去何从，仍然希望与国会合作。

川普无法在没有国会批准的情况下废除教育部，而且国会也不太可能批准，但美国媒体今天报导，川普将发布命令，以有效地从内部瓦解教育部。

川普今天在白宫告诉媒体：「我希望各州能够营运学校，我希望琳达让自己失业。」他指的是他挑选的教育部长琳达．麦马洪（Linda McMahon）。

当被问及是否打算诉诸行政命令或与国会合作时，川普说：「我想我会与国会合作。」

他说，他还必须与教师工会合作，「因为教师工会是唯一反对裁撤教育部的」。

美国最大教师工会全国教育协会（National Education Association）将川普的计画形容为「对我们学生、教育工作者和公立学校的直接攻击」。

全国教育协会在社群媒体上说：「我们不会让它发生。国会必须拒绝这种偏激的施政理念。」

在美国，教育基础设施主要是各州和地方政府的职权范围。

美国教育部成立于1980年，目前拥有约4400名员工，年度预算为790亿美元。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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