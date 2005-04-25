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伯尔尼高原地区的新式结婚

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不在教堂里，而在火车上举行婚礼？ 

(swiss-image.ch)

决定结婚了吗？越来越多的瑞士人，去国外举行结婚仪式，为改变这一现象，伯尔尼州决定在今夏做一个新式结婚试点活动。

在山间的火车上、湖中的轮船和城堡中将为有情人们举行新奇的结婚仪式。

每年伯尔尼有5000对有情人结为连理，其中一个令人吃惊的数据是，10%的伴侣们选择去国外举行结婚仪式，新西兰、美国和多米尼加共和国都是情侣们钟爱的结婚之地。

为加强瑞士本国的吸引力，伯尔尼州为伴侣们利用自然景物，例如湖、山作为婚礼的“见证”提供了方便。

这就意味着，今年夏天，情侣们可以在深山餐厅中、在湖中航行的轮船上、在铁路干线上，以阿尔卑斯山为背景举行别开生面的结婚仪式。

相关链接：瑞士各式结婚外部链接

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