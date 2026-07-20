瑞士考虑限制外国人购买房地产公司股票

联邦委员会关于《科勒法》的计划引发了分歧 Keystone-SDA

瑞士计划收紧《科勒法》对外国人购房的限制，这一提案在征询意见阶段便引发明显分歧。工商界和房地产行业担心新规会削弱市场活力、带来不利影响，而来自左右翼的多个政党却对此表示支持。

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为缓解住房市场供需紧张和房价上涨压力，瑞士政府计划进一步收紧针对外国投资者的房地产规定。根据提案，今后居住在海外的个人将不能再购买瑞士上市住宅地产公司的股份。围绕这一改革方案的征询意见程序已于上周三正式结束。

这项措施同样属于《科勒法》修订方案的一部分。与此前备受关注的外国人购房限制不同，此次争议主要围绕外国投资者是否还能通过购买房地产公司股票间接进入瑞士住宅市场展开。

请参阅此前关于外国人购房限制的报道：

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左翼社会民主党和右翼瑞士人民党罕见地站在同一阵线，支持收紧外国人投资房地产的限制措施。他们认为，海外资本持续流入是推动瑞士房价上涨的重要原因。

与此同时，工商界组织、中间党以及代表山区利益的瑞士山区工作组则明确反对该方案，并警告此举可能削弱瑞士作为投资和经商目的地的吸引力。

部分房地产企业甚至威胁，如果新规落地，将考虑退出证券市场。房地产开发商HIAG首席执行官马尔科·福伊西表示，提案要求对投资者背景进行审查，但在实际操作中几乎难以执行。

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