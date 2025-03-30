俄乌终战难突破 川普对蒲亭恼火

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，对俄罗斯总统蒲亭「非常生气、恼火」。寻求结束俄罗斯在乌克兰战争的华府论调上出现丕变，引人关注。

国家广播公司新闻网（NBC News）主持人维尔克（Kristen Welker）表示，川普致电于她，就蒲亭（Vladimir Putin）对于乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）作为领导人的正当性提出质疑一事表达愤怒，尽管川普自己对此也有过质疑。

维尔克今天在节目「会晤新闻界」（Meet The Press）引述之前与川普电话谈话内容时表示，川普说：「如果俄罗斯和我无法达成停止乌克兰杀戮的协议、如果我认为错在俄方…我将会对从俄罗斯出口的所有石油课徵次级关税（secondary tariff）。」

川普告诉维尔克，蒲亭最近针对泽伦斯基公信力的表态，以及谈论乌克兰新领导层，都令他「非常生气、恼火」。

川普一直力推迅速结束已进行超过3年的俄乌战争，尽管与双方进行磋商，华府仍无法有所突破。

蒲亭拒绝停火30天的美、乌共同计画，28日并建议将泽伦斯基下台纳入和平协议中。

川普告诉国家广播公司，蒲亭知道他在生气，但又说自己与对方「关系非常好」、「很快会消气…如果他做正确的事」。