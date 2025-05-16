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俄乌3年多来首场直接谈判揭幕 外界看好度不高

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（法新社伊斯坦堡16日电） 乌克兰和俄罗斯为了结束彼此战争，今天在土耳其的伊斯坦堡展开3年多来首场直接谈判。但双方能否就终结这场第二次世界大战以后欧洲最致命冲突达成协议，外界期待并不高。

2022年2月开打的俄乌战争已造成数万人死亡，乌克兰大片地区被毁，数百万人流离失所。基辅在这场谈判寻求「无条件停火」。

但莫斯科表示希望解决冲突的「根本原因」，并且重启2022年未能成功的谈判，当时俄罗斯对乌克兰提出大规模的领土和政治要求。

俄罗斯和乌克兰的代表团今天在伊斯坦堡的多尔玛巴赫切宫（Dolmabahce Palace）展开会谈，土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）约在当地时间下午1时35分（台湾时间16日晚间6时35分）为这场谈判揭幕。

现场画面显示，费丹坐在正面横桌的正中间，背后有土耳其、俄罗斯和乌克兰3国国旗；俄罗斯和乌克兰的谈判代表则分2列相对而坐。多尔玛巴赫切宫外挤满了数百名记者。

在谈判开始前的24小时内，俄乌双方仍数度相互斥责，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）指责莫斯科对和平不「认真」。

尽管如此，这次会议能举行本身就是进展的讯号。俄乌两国都面临美国要求展开谈判的强大压力。

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