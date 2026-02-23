俄使馆挂胜利布条迎乌战4周年 南韩严正抗议

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔23日电） 俄罗斯驻首尔大使馆悬挂写有「胜利将属于我们」的巨型布条，似乎与俄罗斯全面入侵乌克兰将满4周年有关，南韩政府对此已向俄方提出抗议。

南韩反对俄罗斯对乌克兰的全面入侵，以及其从北韩招募士兵的行为，而南韩与北韩在技术上仍处于战争状态。 法新社记者观察到，以俄文书写的红白蓝布条自周末出现后，直到今天早上仍悬挂在大使馆外墙。俄乌战争明天将满4周年。 南韩外交部昨天发声明表示：「南韩政府一贯坚持，俄罗斯入侵乌克兰属于非法行为。」 「在此情况下，针对近期俄罗斯驻首尔大使馆外墙悬挂布条，以及俄罗斯驻韩大使的公开言论，我方已向俄方表达相关立场。」 俄罗斯与乌克兰驻首尔大使馆均未立即对置评请求作出回应。

在此之前，本月有报导指出，俄国驻韩大使齐诺威耶夫（Georgy Zinoviev）赞扬为俄罗斯作战的北韩士兵。 据「朝鲜日报」报导，齐诺威耶夫在面对南韩记者时表示：「俄罗斯非常清楚北韩部队在从乌克兰手中解放库斯克州（Kursk）南部地区，做出多大的贡献。」 据南韩及西方情报机构指出，北韩已派遣数千名士兵支援俄罗斯作战。南韩估计约2000北韩士兵在俄乌战争中阵亡。