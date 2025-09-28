俄外长批以色列 意图引爆中东局势

（法新社纽约联合国总部27日电） 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天指控以色列意图「引爆」整个中东，他批评以色列最近对伊朗与卡达动武，并且反对以色列右派想要吞并约旦河西岸的主张。

法新社报导，拉夫罗夫在联合国大会发言指出：「以色列对巴勒斯坦人非法动武，如今又对伊朗、卡达、叶门、黎巴嫩、叙利亚和伊拉克采取的侵略行动，已经威胁到整个中东地区。」

对于以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）极右盟友主张吞并约旦河西岸，以断绝巴勒斯坦建国的愿景，拉夫罗夫提出强烈批评。

他表示：「完全没有理由去吞并约旦河西岸。我们实际上要处理的是一场变相政变，他们想要彻底埋葬联合国对巴勒斯坦建国的相关决议。」

在过去一周，法国、英国等数个西方国家陆续承认巴勒斯坦建国，对以色列在加萨持续战争表达不满。

而作为以色列盟友的美国，则强烈反对承认巴勒斯坦国，但在一些阿拉伯盟友表达关切后，美国总统川普（Donald Trump）也建议尼坦雅胡别去吞并约旦河西岸。

拉夫罗夫语带讽刺西方承认巴勒斯坦建国的时机太晚，他说：「他们怎么会这时才做出决定呢？」

他表示，可能这些国家在设想：等到联合国大会召开时才表态，「届时在以色列的攻势下，加萨早已什么都不剩、巴勒斯坦人都没有了。」

俄罗斯自苏联时代就已承认巴勒斯坦国。虽是如此，以色列也努力维持与莫斯科的友好关系，主因俄国在中东的影响力，以及俄境内有庞大的犹太社群。（编译：纪锦玲）