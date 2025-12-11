俄称击落287架乌克兰无人机 莫斯科机场短暂关闭

2 分钟

（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯国防部及相关官员今天表示，俄军在一夜之间击落287架乌克兰无人机，创下冲突以来单夜击落数量新高，莫斯科机场也因此一度暂时关闭。

国防部在Telegram发布声明指出，遭俄军防空部队「拦截并击落」的无人机中，有32架是飞向莫斯科。

俄罗斯联邦航空运输局（Rosaviatsia）表示，莫斯科4座机场全数一度暂停运作。圣彼得堡甫尔可伏机场（Pulkovo Airport）则表示接收改道航班。

在乌克兰方面，波塔瓦州（Poltava）军事行政长官表示，俄国于夜间攻击当地能源设施，引发火灾。

乌克兰国营天然气运营商执行长上周受访时对法新社表示，该国或将迎来自2022年2月俄军发动攻势以来最艰困的冬季。

乌克兰国营天然气公司（Naftogaz）执行长柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）指出，今年的攻击发生得更早且强度更高，加剧了影响。

根据法新社分析乌克兰空军统计，近几个月来，俄国对乌克兰发射的无人机及飞弹数量创下新高。

乌克兰及其盟友持续力促终结欧洲自二战以来死伤最惨重冲突的方案，基辅官员昨天告诉法新社，已向华府提交更新后的提案。（编译：陈政一）