俄罗斯威胁下 北约北海军演展示吓阻力

（法新社北海26日电） 北大西洋公约组织（NATO）本周在北海进行大规模军演，展示军事实力，强化吓阻力。在此同时，据称俄罗斯在其东翼试探联盟防御能力。

正值与莫斯科关系高度紧张之际，北约行动代号「海神之击25-3」（Neptune Strike 25-3）的海军操演22日在北海（North Sea）登场，以美军福特号（USS Gerald R. Ford）航舰打击群为首的北约联军舰队展开演练，直至26日结束。

根据法新社记者现场采访，在世界最大航舰福特号上，F-18战机整齐排列，周围伴随着20艘军舰，以及来自13个国家的约1万名官兵。

福特号24日航行于公海上，四周有美军驱逐舰以及法国与丹麦巡防舰护航。F-35与F-18战机在E-2「鹰眼」（Hawkeye）预警机后方以菱形编队飞行，既展示性能，也测试彼此协同能力。

福特号航舰打击群指挥官兰济洛塔少将（Rear Admiral Paul Lanzilotta）表示：「我们安抚盟友，至于对手或其他人…我们作为一个群体、一个团队，建立起战略吓阻。」

法国以巡防舰「布列塔尼号」（Bretagne）参与演习，该舰能执行反潜与防空任务。舰长西蒙（Nicolas Simon）表示：「这场演习结合来自3个不同海域的13个北约成员国，是整合北约全部力量并进行高层次训练的一种方式。」

模拟空袭、舰艇登检以及两栖登陆，也都是这次演习展现联盟实力与协同能力的方法之一。

至于演习针对的威胁，军方未明确点名。

在演习登场的前一天，德国国防部表示，一架俄罗斯侦察机在波罗的海以「极低高度」3度飞越德国「汉堡号」（Hamburg）巡防舰。国防部发言人表示：「我们认为这种行为不专业，也缺乏合作精神。」