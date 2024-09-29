俄罗斯宣称击落125架乌克兰无人机

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（法新莫斯科29日电） 俄罗斯国防部今天表示，俄军于夜间击落125架飞入俄国领土的乌克兰无人机；同时，俄罗斯若干地区的官员通报，乌克兰的袭击造成些许损失，但没有造成人员伤亡。

俄罗斯国防部在通讯软体Telegram发文指出，防空系统摧毁并拦截125架乌克兰定翼无人机。

其中67架于俄罗斯南部的伏尔加格勒州（Volgograd）上空被击落，伏尔加格勒州州长波夏洛夫（Andrey Bocharov）说道，遭摧毁的无人机残骸坠落并引发草地火灾，但未造成损失或人员伤亡。 此外，各有17架分别在贝尔哥罗德州（Belgorod）与佛洛尼斯州（Voronezh）上空遭击落，佛洛尼斯州州长古塞夫（Alexander Gusev）表示，若干被毁的无人机坠落于佛洛尼斯市及郊区使2栋民宅起火，但无人伤亡。 还有18架于罗斯托夫州（Rostov）上空遭摧毁，罗斯托夫州州长戈卢别夫（Vasily Golubev）在Telegram发讯指出：「根据作战资讯，地面没有人员伤亡或战损。」 俄罗斯国防部提到，布扬斯克州（Bryansk）、库斯克州（Kursk）与克拉斯诺达地区（Krasnodar）的上空各有1架无人机被拦截，亚速海（Sea of Azov）水域上空则有3架遭拦截。 俄罗斯2022年2月挥军入侵乌克兰迄今已经超过2年半时间，最近俄国几乎每天宣称都有击落乌克兰无人机，以因应基辅当局所谓针对俄军攻势的报复性打击。