俄罗斯换囚协议美国肯定 德国内却掀争议

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（法新社柏林1日电） 德国释放定罪杀人犯柯拉希可夫（Vadim Krasikov），以换取促成冷战以来最大规模的东西方换囚行动，虽然获得华府赞誉，却在国内引发争议。

换囚协议中获释的人包括美国记者格什科维奇（Evan Gershkovich）、几位高知名度的俄罗斯反对派人士以及被关押在俄罗斯和白俄罗斯的5名德国公民。

但在释放俄罗斯囚犯作为回报的国家中，德国付出的代价特别高，必须释放一名在光天化日之下于首都柏林市中心犯下杀人罪的男子。

这名男子是俄罗斯公民柯拉希可夫，他因2019年在柏林暗杀流亡海外的乔治亚籍前车臣叛军指挥官甘戈什维利（Zelimkhan Khangoshvili）而被判无期徒刑，这起案件震惊德国。

美国总统拜登在表彰这起换囚行动的记者会上承认，他「特别深深感激」德国总理萧兹（Olaf Scholz）。

拜登说，这项协议「要求我从德国那边取得一些重大让步，然而鉴于此事所涉及的人物，他们起初认为无法做到」。

萧兹稍后坦承释放柯拉希可夫的决定相当「艰难」。柯拉希可夫2021年12月遭定罪。

然而，在抵达科隆（Cologne）机场时与部分囚犯进行了一次「感人」的会面后，萧兹坚称换囚是「正确的决定，如果你有任何质疑，在与现在已获释的这些人交谈后，你就会不再怀疑」。

德国方面接收12名获释囚犯，包括俄罗斯异议人士和一些德国国民。

德国电视频道NTV报导，萧兹的办公室和司法部之间曾为了柯拉希可夫一案起争执。根据其他报导内容，司法部最后下令检察官让柯拉希可夫暂停服刑，以便将他驱逐出境。据传，司法界部分人士认为这是政治不当干预司法程序。

这也引发人们担忧这种换囚行动会「助长有罪不罚」的现象，并让俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）更加胆大妄为。蒲亭先前曾表示，柯拉希可夫是出于「爱国情操」而「消灭了一名匪徒」。

德国小报「画报」（Bild）一篇评论文章指出，虽然在俄罗斯的人权运动人士和德国公民被释放值得欢迎，但此事「对俄国人民传达的错误讯息是，蒲亭因拯救杀人犯而成为英雄」。