俄罗斯：美国新版和平方案可谈 但敏感议题未突破

3 分钟

（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯对美国提出新和平方案的部分内容表达欢迎后，今天表示终结俄乌战争的谈判正在「认真进行」。这场战争是二战以来欧洲最致命的冲突。

俄罗斯官员警告，达成协议仍遥遥无期。美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）预定下周赴莫斯科继续磋商。

不过，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在电视访问中指出，谈判「仍在进行中，过程是认真的」。

华府尚未公布最新方案。川普称这是「微调」版本，基于先前28点提案修订而成，之前提案遭基辅及其欧洲盟友强烈拒绝，认为内容更像是「克里姆林宫的愿望清单」。

川普和本周与俄方代表会谈的美国陆军部长德里斯科（Dan Driscoll）对新版提案表达审慎乐观。

乌克兰官员表示，德里斯科本周稍晚也将前往基辅继续会谈。

目前不清楚新版方案与之前版本的相似程度，但一名知情官员告诉法新社，新草案条列内容较少，且对俄乌核心争议的领土问题未做出处理。

克宫顾问鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）接受俄罗斯国营电视台记者访问时表示，草案需要「真正认真分析」，俄罗斯尚未与任何一方讨论细节。

他说：「部分内容可被正面看待，但仍有许多项目需由专家进行讨论。」

原始版本方案未徵询乌克兰的欧洲盟友，方案要求基辅撤出东部顿内茨克地区（Donetsk），同时美国将事实上承认顿内茨克、克里米亚（Crimea）与卢甘斯克（Lugansk）为俄罗斯领土，但这项方案引发强烈批评。

新版计画似乎较能让基辅接受。乌克兰稍后表示，已与美国达成一项「共识」，双方在日内瓦（Geneva）会谈后删除了部分基辅难以接受的项目。

克宫今天提醒，现在要说是否接近达成协议还「言之过早」。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）指出，历经数天谈判，美国计画的修订已开始为可能的和解奠定基础。但她警告，俄罗斯没有展现出真正想停止战斗的迹象。

就在外交努力持续之际，乌克兰今天通报再次遭到空袭。

札波罗热州长费多罗夫（Ivan Fedorov）表示，俄罗斯无人机夜间袭击乌南札波罗热区，造成多人受伤并损毁数十栋房屋。（编译：徐睿承）