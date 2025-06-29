保护儿童免吸二手菸 法国禁菸范围纳入海滩及公园

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（法新社巴黎29日电） 法国自今天起扩大禁菸范围，任何人凡在海滩或公共公园吸菸均属违法，这是为保护儿童免受二手菸危害的最新规定。

法国政府28日在公报中公布这项法令，今天生效。

根据这项法令，民众不应在学校、游泳池、图书馆等场所10公尺范围内吸菸。

违反这项法令可能面临135欧元（约新台币4600元）至最高700欧元（约新台币2万3800元）罚款。不过，预料卫生部会给予初步宽限期。

由于法令并未提及电子菸，也未涵盖露天咖啡座，让反菸人士大感失望。全国反菸委员会 （National Committee Against Smoking）的马蒂内（Yves Martinet）说，最新法规是朝正确方向迈进一步，但仍嫌不足。

官方数据显示，法国每年因接触二手菸的死亡案例达3000至5000人。

法国毒品及毒瘾监测中心（OFDT）表示，法国吸菸人口正稳定下滑，盛行率达到「自2000年有纪录以来的最低水准」。

监测中心指出，至2023年，18至75岁成年人当中，每天吸菸人口低于1/4。吸菸每年在法国造成7万5000人死亡。监测中心同时指出，吸菸每年造成1560亿欧元损失，其中包括生命、生活品质、生产力、执法与医疗保健等。

近期民调显示，有62%的法国民众支持公共场所禁菸。1140629。