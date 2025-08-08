借珍贵古籍却拿赝品还UCLA图书馆 男偷天换日遭识破

（法新社洛杉矶7日电） 美国官员今天表示，一名男子遭控从美国加州的图书馆窃取珍贵的中国古代手稿，他以借阅名义带走价值21万6000美元古籍，归还时却拿赝品取而代之。

美国司法部指出，杰佛瑞．应（Jeffery Ying，音译）以多个化名从加州大学洛杉矶分校（UCLA）图书馆借阅古籍，其中有些已有逾600年历史。

根据起诉文件，38岁的杰佛瑞．应于借出这些古籍数日后以仿制的手稿归还，并在那之后不久频繁前往中国。

司法部指出：「馆方注意到数件珍贵中国手稿遗失，初步调查显示，这些古籍最后借阅人均为自称『艾蓝．藤森（Alan Fujimori，音译）』人士。」

警探搜索杰佛瑞．应在洛杉矶下榻的旅馆房间时，发现多本与遭到借出古籍相同样式的空白抄本，并查获制作好的财产标签，可能用于制作归还图书馆的假书。

馆方规定，珍稀且独一无二的馆藏仅能在馆内阅览，不可外借。

来自旧金山湾区（Bay Area）佛利蒙特（Fremont）的杰佛瑞．应另被查获持有多张不同姓名的图书馆借阅证。

若窃取重要文艺品罪名成立，目前羁押中的杰佛瑞．应将面临最高10年联邦监禁。