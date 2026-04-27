瑞士医生短缺问题加剧，退休潮迫在眉睫

瑞士的四分之一医生年龄超过60岁 Keystone-SDA

瑞士医学协会指出，专业医生短缺的问题正在逼近。按照该协会日前发布的数据，大约四分之一的医生年龄在60岁以上，已接近或即将达到退休年龄(65岁)。

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根据医生统计数据，与上一年相比，2025年在岗医生人数增加了约5%。医生总数为44’612人，仍不足以跟上人口结构变化，尤其是人口平均年龄持续上升所带来的需求增长。

新闻稿称，目前医生的平均年龄为50岁，其中四分之一已经年满60岁或以上。瑞士医学协会警告称，这意味着“大规模退休潮即将到来”。

此外，在国外完成医学学业的医生比例再次上升，目前已占43%。这表明，瑞士距离依靠本国培养的年轻医生满足自身需求仍有相当差距。

基础医疗供给不足

根据这些数据，上述情况已经对全科医生诊所提供的基础医疗服务产生负面影响。目前，每千名居民对应的全职全科医生仅为0.9个，水平偏低。三分之一的全科诊所已无法再接收新患者。

瑞士医学协会表示，这并非因为医生对基础医疗缺乏兴趣。接受过专科培训的医生并不排斥从事基础医疗领域，而来自国外的医生则更多集中在同样人手紧缺的专科领域。

该协会认为，当前形势有必要增加人类医学专业的学习名额，同时扩大门诊医疗领域的培训和进修岗位。此外改善工作条件，以鼓励专业人员留在医学领域。

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