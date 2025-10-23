瑞士卫生部门呼吁高风险人群接种新冠及流感疫苗
瑞士联邦公共卫生局(FOPH)10月16日呼吁，高风险人群应接种针对呼吸道疾病的疫苗，包括流感、新冠及呼吸道合胞病毒(RSV)。全国疫苗接种周活动将于11月10-15日举行。
联邦公共卫生局在声明中指出，流感、新冠以及由呼吸道合胞病毒引起的疾病通常以类似感冒的症状起病，但可能发展为严重感染。因此，政府呼吁高风险人群积极接种疫苗。
对于流感疫苗，建议接种对象包括65岁以上人士、孕妇、慢性病患者以及6个月至2岁的早产儿。接种应在流感季节开始前完成，瑞士的流感季通常从12月中旬开始。
重点在于预防
联邦公共卫生局提醒，即使是曾多次感染新冠的人，新冠病毒仍可能引发严重并发症。因此，建议以下人群接种追加剂：老年人、孕妇、患有特定基础疾病者以及唐氏综合征患者。
呼吸道合胞病毒(RSV)可导致新生儿和婴儿重症感染。公共卫生局建议女性在怀孕期间或分娩后接种疫苗。此外，也建议75岁以上人士以及60岁以上慢性病患者或免疫系统较弱者接种。
今年起，全国疫苗接种周将取代往年的全国流感疫苗接种日。届时，参与活动的医生诊所及药房将提供咨询与接种服务。
自疫情暴发以来，SARS-CoV-2(新冠病毒)经历了从Alpha、Delta到Omicron的多轮变异。瑞士联邦公共卫生局指出，目前在瑞士及欧洲地区流行的主要仍是Omicron系列变体外部链接。该病毒虽仍具传播力，但整体病程已趋缓，重症风险较早期大幅降低。
世界卫生组织(WHO)最新监测显示外部链接，Omicron衍生株如“NB.1.8.1”(又称Nimbus)等在多个国家被检测到，尚无证据表明这些新变种会导致更严重疾病。瑞士科学顾问委员会的最新报告也指出，疫苗接种仍是预防重症的最有效手段。
