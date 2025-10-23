瑞士卫生部门呼吁高风险人群接种新冠及流感疫苗

即便是已多次感染新冠病毒的人，仍有可能因该病毒引发重症。 Keystone-SDA

瑞士联邦公共卫生局(FOPH)10月16日呼吁，高风险人群应接种针对呼吸道疾病的疫苗，包括流感、新冠及呼吸道合胞病毒(RSV)。全国疫苗接种周活动将于11月10-15日举行。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en At-risk groups in Switzerland urged to get Covid and flu vaccines 更多阅览 At-risk groups in Switzerland urged to get Covid and flu vaccines

Français fr Grippe et Covid: vaccins recommandés pour les personnes à risque 原版 更多阅览 Grippe et Covid: vaccins recommandés pour les personnes à risque

联邦公共卫生局在声明中指出，流感、新冠以及由呼吸道合胞病毒引起的疾病通常以类似感冒的症状起病，但可能发展为严重感染。因此，政府呼吁高风险人群积极接种疫苗。

对于流感疫苗，建议接种对象包括65岁以上人士、孕妇、慢性病患者以及6个月至2岁的早产儿。接种应在流感季节开始前完成，瑞士的流感季通常从12月中旬开始。

重点在于预防

联邦公共卫生局提醒，即使是曾多次感染新冠的人，新冠病毒仍可能引发严重并发症。因此，建议以下人群接种追加剂：老年人、孕妇、患有特定基础疾病者以及唐氏综合征患者。

呼吸道合胞病毒(RSV)可导致新生儿和婴儿重症感染。公共卫生局建议女性在怀孕期间或分娩后接种疫苗。此外，也建议75岁以上人士以及60岁以上慢性病患者或免疫系统较弱者接种。

今年起，全国疫苗接种周将取代往年的全国流感疫苗接种日。届时，参与活动的医生诊所及药房将提供咨询与接种服务。