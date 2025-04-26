克什米尔恐攻 印巴关系紧张冲击经济

afp_tickers

2 分钟

（法新社孟买26日电） 印度和巴基斯坦因克什米尔枪击案而关系迅速恶化，正开始对两国经济带来不大却麻烦的后果。

印度控制的克什米尔（Kashmir）22日发生武装分子杀害26名平民，是当地25年来最严重平民遇袭事件。印度除指控巴基斯坦人涉案，还抨击巴基斯坦支持「跨境恐怖主义」，并祭出一系列外交反制措施，但大多是象徵性质。

巴基斯坦则否认印度的指控，并在24日除了采取以牙还牙措施，还加码报复，停止与印度的贸易且对印度航空公司关闭领空。

专家表示，双方的报复动作虽然不会带来立即或深远的冲击，但很可能将造成印度人搭机旅行时间更长、费用更高，巴基斯坦也会被迫增加从其他国家进口药品。

分析家也说，巴基斯坦停止与印度的贸易，不太可能产生重大影响，因为两国间几十年来经常出现外交紧张，造成彼此经济关系并不紧密。

去年4月到今年1月期间，印度对巴基斯坦的货物出口额不到4亿5000万美元，仅占其出口总额的微小部分；主要出口品为药品和糖，金额分别为1亿1000万余美元和8500万余美元。

而根据印度智库「全球贸易研究倡议」（Global Trade Research Initiative）创办人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）在1份简报中的说法，印度「从巴基斯坦进口的规模微不足道，只有42万美元，且仅限无花果、罗勒和迷迭香等小众品项」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）