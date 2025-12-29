2026年世界民主会变成什么样？

在《独立宣言》发表 250年之后，美国的民主仍是一个备受争议的话题。 EPA / Olga Fedorova

2026年，自由民主迎来250周年纪念，但全球民主却面临前所未有的挑战：从欧洲提出“民主安全”新契约，到人工智能生成的虚假竞选内容，再到美国、巴西、匈牙利等国的关键选举，历史与现实交织，民主的未来充满不确定性。

12 分钟

网络世界被假新闻、仇恨言论和一些毫无意义的内容所充斥；非自由民主势力正在抬头。自由民主制度依然在蹒跚前行。巴西、孟加拉国和以色列等国家即将举行选举，全球政治格局可能出现变化。

自由民主 自由民主是一种现代政治制度，结合民主原则与自由主义价值，强调通过自由、公正的选举实现权力合法性，同时保障个人权利、法治和言论自由。它源于18世纪欧洲启蒙思想，并在1776年美国《独立宣言》及宪法中首次制度化，随后传播全球，成为现代国家治理的核心框架。

自人类诞生之初，就为了做出一致决定或选出首领，结成了各种团体。但现代社会，如果没有平等的规则和自由的权益，现代国家中的民主和自由，就无法实现。

2026年自由民主制度将迎来自己重要的诞辰纪念日。250年前，13个从英国脱离出来殖民地携手宣告：”人人生而平等”，后来这些前殖民地共同缔造了美利坚联邦合众国。

1778年，瑞士企业家兼政治家约翰-鲁道夫·瓦尔特拉弗斯(Johann Rudolph Valltravers)在第一次美国总统就职演说之前，曾在写给美国开国元勋本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)的信中说： “让我们共同捍卫人权、法律上的自由与宽容，以及通过辛勤劳作获得的财产！让我们享受和平带来的福祉，促进艺术和科学，并成为因捍卫这些理念而遭受压迫的人的避难所！”

这一呼吁在今天看来依然不过时，但在未来的一年中，将会面临考验，因为民主可能会面临各种挑战。

外部内容

1. 民主与安全之间的边界正在缩小

民主国家担心受到外部势力试图削弱或破坏的威胁，这其实并非什么新鲜事。

2026年，欧洲委员会计划在确保欧洲大陆在确保军事安全的同时，加强民主安全。它提出的“欧洲新民主契约”将推动46个成员国就选举的完整性等议题展开讨论。此外，欧洲委员会还在制定一项关于打击虚假信息和外国干预的公约。

欧盟也有类似的计划。欧盟的“民主保护条例”囊括保护言论自由、民主机构和整个欧盟的公民社会等的，一系列措施。整个计划涉及资助独立新闻业、提升媒体和数字技术，并设立一个新的“欧洲民主强化中心”。欧盟委员迈克尔·麦格拉思(Michael McGrath)在2025年11月介绍该项目时表示：“民主是我们的第一道防线。”

瑞士的表现则比较保守：尽管瑞士也指出，俄罗斯和中国等其他国家正在发动宣传攻势；但瑞士并未制定任何具体对抗假新闻的法律。

了解国际上的虚假信息对安全的影响，请参阅我们的相关分析文章：

相关内容

相关内容 信息战争 关于瑞士的假新闻为何牵扯到国家安全问题？ 此内容发布于 瑞士不再中立的不实说法正在国际上传播，瑞士必须在国外纠正这种偏见、树立正确的形象。一篇来自Benjamin von Wyl的分析文章。 更多阅览 关于瑞士的假新闻为何牵扯到国家安全问题？

2. “人工智能垃圾信息”-首次大量出现在竞选中

2026年，世界各地会涌现一些廉价的、人工智能合成的竞选视频和图片。

文化记者布赖恩·莫森特(Brian Merchant)说，2025年的”人工智能垃圾”就像“沉积岩”一样，硬化在我们文化机构和社会领域的外层。这种现象同样会出现在政治信息的传播中：比如家乡保护机构推出的俗不可耐的风景图；或者漫画版特朗普驾驶战斗机飞越纽约，并投下一大堆看起来像粪便一样的东西。

随着“人工智能垃圾”潜入白宫，几乎瞬间就在体制内完成了“自动渗透”。因此，可想而知的是，在2026年全球各地的选举中，将出现大量由AI生成的廉价信息。

这可能将会带来更多负面的竞选广告。因为过去每制作一个竞选视频都需要预算，而现在可以免费生成。而且，由于内容是人工智能生成的，还可以通过匿名账户传播，所以政治家们对于那些恶意甚至不正当的内容，可以完全不负责任。

3. 1776年的冲击

几年前，这只会被视为一个普通的纪念日：回顾一下第一共和国的诞生-理所当然地认为所有人(起初仅限白人男性)生而平等；缅怀一下历史，提及美国的奴隶制，以及平等原则扩展到女性和黑人所经历的漫长过程。

2026年，自由民主的庆祝活动可能会变得不再轻松。一方面，学者们会警告全球，目前正出现严重的“专制化”趋势；另一方面，美国即将迎来关键的国会选举，这个纪念日很可能演变成一场历史叙事的争夺战。民主党预计会强调《独立宣言》的核心价值；而特朗普阵营的共和党则可能突出独立战争中的民族斗争现实。

2027年，瑞士也将迎来一个纪念日：最后一次在瑞士领土上的战争结束180年-那场战争发生在瑞士建立联邦国家之前。瑞士的议会(由国民院和联邦院组成)是仿照美国的模式建立起来的。不过，瑞士的这个纪念日预计不会引发争议：瑞士的制度虽然部分借鉴了“美国这个姊妹共和国”的样本，但瑞士的两极分化情绪却似乎要比美国低得多。

点击此处了解更多美国和瑞士的共同历史：

相关内容

相关内容 民主 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国 此内容发布于 曾经，瑞士和美国被称为一对姊妹共和国，前不久唐纳德·特朗普(Donald Trump)的前驻瑞大使再次提及了这个称谓，的确，这两个国家在很长一段时间一直在相互影响着对方。 更多阅览 瑞士和美国曾是一对姊妹共和国

“非自由民主的先锋面临选举

2023年，匈牙利总理维克托·欧尔班(Viktor Orbán)在苏黎世发表演讲时说，匈牙利和瑞士面对着一个共同的困扰-“满是官僚主义而不是政治家”的欧盟。

而在民主方面，瑞士和匈牙利的共同点则不多，自2010年欧尔班上台以来，他领导的菲德尔什党推行的宪法和立法修正案不断削弱法治、新闻自由和少数民族权利，按照欧洲议会的说法，匈牙利已经变成了一个”选举权威主义的混合政权”。尽管欧尔班本人抱怨这是西方对他的诋毁，但他还是会公开谈论他的保守规划：2014年，他曾说他的目标是建立一个”非自由”的民主国家。

维克托·欧尔班(右)在 2023年11月访问瑞士期间受到时任瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞特(左)的接见。 Keystone / Marcel Bieri

2026年，他将继续为这一目标而奋斗。在四月的议会选举之前，民意调查显示他的政党落后于由前欧尔班盟友佩特·马扎尔(Péter Magyar)于2024年成立的蒂萨党。目前很难预测更换新总理对匈牙利意味着什么。在接受《金融时报》采访时，马扎尔曾表示，自己是欧尔班对立面的立场-疏远俄罗斯，更接近欧盟和北约。

鉴于欧尔班对包括美国在内的其他国家保守派具有很大的吸引力，这次选举将受到国际社会的密切关注。在欧洲，这次选举是2026年并不密集的选举日程表上的焦点。

孟加拉国、巴西和以色列：民主倒退时期的选举

在欧洲以外，2026年将举行几次重要选举。近年来，这些国家的民主都面临着不同的问题。

2024年8月，孟加拉国前总理谢赫·哈西娜(Sheikh Hasina)因学生抗议活动而出逃，2026年该国将于2月举行首次选举。临时政府领导人穆罕默德·尤努斯(Muhammad Yunus)将这次投票形容为哈西娜多年的专制统治后，建立”新孟加拉国”的一次机会。选举将与”七月宣言”全民公决同时举行，”七月宣言”是一项在该国实现多元民主和法治的计划。

在巴西，过去两次总统选举都与美国的情况达到了同步：2018年，在唐纳德·特朗普在华盛顿的第一个任期中，右翼的雅伊尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)在巴西获胜；2022年，在乔·拜登担任总统期间，左翼的卢拉·达席尔瓦(Lula da Silva)重新掌权。2026年，这一模式将不会重演：因参与未遂政变而被定罪的博尔索纳罗将不会参选。很多事情在很大程度上取决于他的盟友是否承诺在他当选后赦免他，或者他们是否尊重这一被称为该国”问责历史性时刻”的定罪。现年80岁的卢拉会再次参选。

最后，以色列也将于2026年举行大选，长期担任总理的本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanjahu)将成为大选的焦点。他在本届任期内不仅经历了加沙战争，而且还面临着民主的动摇：2023年，一项拟议中的司法改革引发了街头抗议。内塔尼亚胡本人也面临着腐败指控。民调显示，内塔尼亚胡领导的利库德党派可能难以继续执政。但内塔尼亚胡有一个强大的后盾：美国总统特朗普。

(编辑：Mark Livingston/ts，编译自德文：杨煦冬/gj)

阅读最长 讨论最多