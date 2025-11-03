再从哈玛斯接收3遗体 以色列证实为被俘人质

（法新社耶路撒冷3日电） 以色列今天证实，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）前一天移交的遗体，已确认其身分是2023年10月7日哈玛斯袭击期间遭劫持的3名人质。

这是根据加萨停火协议持续进行中的人质与囚犯交换工作其中一环。

以色列国防军（IDF）发表声明说：「遗体身份确认程序完成后，国防军代表已告知阵亡人质家属，他们挚爱家人的遗体已送回以色列。」

声明指出，经过身分确认的3具遗体分别是21岁美以双重国籍的上尉若特拉（Omer Neutra）、19岁下士丹尼尔（Oz Daniel），以及40岁上校哈马米（Assaf Hamami）。据报导，哈马米是哈玛斯击毙的最高阶以色列军人。

哈玛斯昨天透过红十字会（Red Cross）将这几具遗骸交还以色列。

哈玛斯（Hamas）旗下武装团体昨天稍早表示，「在加萨走廊南部一条地道沿线发现」这3具遗体。

加萨停火于格林威治标准时间10月10日9时（台湾时间10日下午5时）生效，当时哈玛斯手中握有48名以色列人质（包含幸存与罹难）。停火生效后，哈玛斯已释放20名幸存人质，并着手交还28名罹难者遗体。

哈玛斯迄今已交还20具遗体，包括18名以色列人、1名泰国籍人士和1名尼泊尔籍人士。

以色列指控哈玛斯拖延交还遗体，哈玛斯则表示许多遗体仍埋在瓦砾堆中，因此搜寻进度缓慢。