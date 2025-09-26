瑞士降低美国牛肉关税：美国会因此减让瑞士关税吗？

降低美国牛肉关税或可促使美国在对瑞关税问题上改变主意。 KEYSTONE

瑞士这个阿尔卑斯山国家正试图通过谈判，摆脱美国自8月1日起对其征收的39%高额关税。 此前，欧盟通过承诺对美国部分食品进口实施关税减让，已成功争取到15%的更低关税。这对瑞士来说是一条可行之路吗？

11 分钟

若要争取像欧盟那样的关税减让，瑞士可能需要下调对美农产品关税。然而，美国激素牛肉、氯洗鸡肉等做法在欧洲饱受争议。面对出口压力与食品安全担忧，瑞士会如何选择？

按照传统，在瑞士国庆日(8月1日)这天，瑞士人通常会前往当地农场，享用一顿由地区特色美食组成的传统早午餐。没有什么比对着一桌肉类、奶酪以及“Wegge”(一种由酵母面团制成并插上瑞士国旗的甜面包)大快朵颐，更能激发爱国情怀了。

然而今年8月1日，恰逢美国宣布对所有瑞士进口商品征收39%关税，人们对新鲜农产品的食欲大打折扣。美国给了瑞士欧洲范围内最高的税率。此消息令瑞士措手不及，因为政府原本确信已成功将4月2日（美国总统唐纳德·特朗普所谓”解放日”）宣布的31%关税谈判降至更可控的10%。

美国对瑞士征收的关税将使本就昂贵的瑞士商品对美国消费者而言更加难以承受，并影响瑞士奶酪、钟表和机械等高端产品的销售。

这同时引出一个关键问题：瑞士能拿出哪些让步措施来安抚特朗普政府？美方指控瑞士对美存在贸易顺差。可行方案之一便是降低对美国输瑞农产品的关税壁垒。这意味着瑞士市场将涌入更多美国产品，但可能导致食品质量和动物福利标准下降。

“美国政府宣布对瑞士产品全面征收39%的进口关税，正对奶酪产业造成沉重打击。现行10%的税率将提高近四倍——这对出口业务产生严重影响，”瑞士奶酪营销协会(Switzerland Cheese Marketing)发言人德西雷·斯托克(Désirée Stocker)表示。

瑞士乳制品协会Swissmilk证实，美国消费者将不得不为格吕耶尔(Gruyère)奶酪支付更高价格。

该协会发言人克里斯塔·布鲁格(Christa Bruegger)指出：”目前每年约有8’000吨瑞士奶酪出口至美国。美国进口关税将导致当地市场价格上涨，这可能对销售额产生负面影响。”

高额瑞士关税壁垒

格吕耶尔奶酪在美国的平均售价为每公斤50瑞郎(约合人民币448元），是瑞士本土售价的两倍多。加征关税后，其价格将上涨到每公斤约65瑞郎，这将导致瑞士奶酪销量下降。更加严峻的是，格吕耶尔在美国并不是受保护的原产地名称，当地消费者可以买到更便宜的美国国产格吕耶尔，或者其他关税较低的欧洲国家生产的同名奶酪。

欧盟通过承诺对美国特定食品进口降低关税，成功将自身关税税率谈判至15%。这些让步包括对海产品、坚果、乳制品、新鲜及加工果蔬、加工食品、谷物与种子、豆油、猪肉和野牛肉等产品实施特定配额下的优惠税率。但欧盟将牛肉、禽肉、大米和乙醇等敏感农产品排除在谈判范围之外。

瑞士能否通过类似让步安抚特朗普政府，从而为自己争取更有利的协议？自由派智库Avenir Suisse对此持肯定态度。

该机构最新发布的关于瑞士如何保持经济政策公信力的报告中指出：”那些在华盛顿要求公平贸易条件的人，不应忽视本国自身设置的贸易壁垒。”

海关数据显示，2024年瑞士向美国出口了价值15.9亿瑞郎(约人民币142.4亿元)的农产品，这一数字是瑞士自美国进口农产品价值的五倍以上。

造成这种贸易失衡的原因之一，是瑞士对进口农产品征收的高额关税——奶酪、肉类和蔬菜等特定产品的关税甚至超过100%。

Avenir Suisse智库副主任兼高级研究员米凯莱·萨尔维(Michele Salvi)指出：”2024年瑞士农业产品的平均贸易加权关税[即总关税收入除以进口总额]高达21.3%，几乎是欧盟的2.5倍，是美国的5倍。”

相比之下，瑞士对非农产品的平均关税仅为0.6%，几乎可以忽略不计。萨尔维认为，这种失衡削弱了瑞士的谈判地位。他主张将农业关税纳入谈判议程，特别是考虑到2024年农产品仅占瑞士货物出口总额的3.5%。

谈判回旋余地

令人意外的是，瑞士农业部门对允许更多美国产品进入瑞士并不完全排斥。

瑞士奶酪营销协会的斯托克表示：”我国行业愿意考虑针对奶酪领域作出特许让步。当然，在进口美国奶酪时，也必须确保AOP[原产地保护]奶酪品种的权益得到保障。”

政治上颇具影响力的瑞士农民联盟(Swiss Farmers’ Union)也对让步持开放态度，但明确设定了产品范围边界。

该联盟发言人桑德拉·赫尔芬斯坦(Sandra Helfenstein)指出：”我们对橙子和海产品等商品的拟议关税削减没有异议。但若瑞士在肉类等敏感农产品上作出让步，情况将截然不同。”

瑞士肉类价格高居欧洲之首，其根源之一在于其严格的养殖规模限制：法律规定每个农场最多饲养300头犊牛、1’500头猪或18’000只母鸡，而欧盟国家则不存在此类限制。

瑞士乳制品协会的布吕格尔表示：”在政治层面，联邦委员会[最高行政机构]有责任为当前美瑞关税问题建立新协商基础。我们选择以沉默来强化政府谈判立场。”

在被问及农业关税是否会纳入美瑞谈判时，瑞士经济事务部不愿发表评论。

该部发言人马克斯·施波恩德利(Markus Spörndli)称：”目前各层级讨论仍在持续，联邦委员会将在适当时候发布进一步信息。”

由消费者决定？

消费者偏好将成为瑞士农业部门能否接受关税让步的关键因素。以使用促生长激素饲养的美国牛肉为例：只要在瑞士检测中未发现激素残留，这类肉类便可在瑞销售。但瑞士肉类行业则悄然坚信，即便美国牛肉价格更低，本国消费者也不会接受。

瑞士肉类协会(Proviande)的哈伯利(Haeberli)强调：”美国牛肉含激素，因此在瑞士需求有限。市场[消费者]会自主决定需要什么以及需要进口什么。”

瑞士已将欧盟法院确立的”第戎黑醋栗原则”( Cassis de Dijon principle)纳入本国技术性贸易壁垒法规。该原则规定：符合欧盟标准且在任一欧盟成员国合法销售的产品，即可在瑞士上市，无需符合额外要求。但存在部分例外情况，如笼养鸡蛋或含有转基因成分的产品。

瑞士消费者保护协会(Swiss Consumer Protection Association)营养部门负责人乔西安妮·瓦尔彭(Josianne Walpen)指出：”这可能使瑞士消费者面临的产品选择变得更为多样，但透明度会降低。从动物福利到转基因产品，再到瑞士禁用的添加剂，美国许多标准都低于瑞士或欧盟水平。”

瓦尔彭要求确保瑞士消费者能获知美国食品的生产加工方式——特别是当这些工艺在瑞士被禁止时。例如通过标签标明鸡肉经过含氯消毒液处理，或标明牛肉使用激素和抗生素促进生长。目前这类标识属强制性要求，但瓦尔彭担心，如果瑞士对美作出让步，相关规定可能会被弱化。

她强调：”关于肉类和转基因产品的标识规定能否继续保留，还有待观察。此外，在对消费者的友好度上，美国的标识要求也比瑞士更低。”

(编辑：Virginie Mangin/gw，编译自英语：樊桦/gj)