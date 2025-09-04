职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官

对弗雷克斯(照片)的调查由卸任董事长和新任董事长共同监督。 Keystone-SDA

瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。

3 分钟

雀巢公司日前宣布，董事会认为弗雷克斯的行为违反了公司的行为准则和内部规定。董事会已任命奈斯派索(Nespresso)负责人菲利普·纳夫拉蒂尔(Philipp Navratil)为新任首席执行官。纳夫拉蒂尔已为雀巢效力24年。

调查由即将卸任的董事长保罗·布尔克(Paul Bulcke)和已被指定的新任董事长巴勃罗·伊斯拉(Pablo Isla)监督完成。

布尔克在声明中表示，这一决定是必要的，“雀巢的价值观和治理结构构成了本公司的坚实基础”。同时，他也感谢弗雷克斯多年来的贡献。