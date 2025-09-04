The Swiss voice in the world since 1935
职场恋情被曝光，雀巢解雇首席执行官

对弗雷克斯(照片)的调查由卸任董事长和新任董事长共同监督。
对弗雷克斯(照片)的调查由卸任董事长和新任董事长共同监督。

瑞士食品巨头雀巢公司(Nestlé)紧急解雇了首席执行官洛朗·弗雷克斯(Laurent Freixe)，决定立即生效。此前一项调查发现，他与一名直接向其汇报工作的女性员工存在未公开的关系。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

雀巢公司日前宣布，董事会认为弗雷克斯的行为违反了公司的行为准则和内部规定。董事会已任命奈斯派索(Nespresso)负责人菲利普·纳夫拉蒂尔(Philipp Navratil)为新任首席执行官。纳夫拉蒂尔已为雀巢效力24年。

调查由即将卸任的董事长保罗·布尔克(Paul Bulcke)和已被指定的新任董事长巴勃罗·伊斯拉(Pablo Isla)监督完成。

布尔克在声明中表示，这一决定是必要的，“雀巢的价值观和治理结构构成了本公司的坚实基础”。同时，他也感谢弗雷克斯多年来的贡献。

无独有偶，2018年美国英特尔首席执行官布莱恩·科再奇(Brian Krzanich)因与公司一名员工保持“过去的双方自愿关系”，违反了英特尔关于高管与员工关系的政策，被迫辞职。而2019年麦当劳首席执行官史蒂夫·伊斯特布鲁克(Steve Easterbrook)因与一名员工发生双方同意的关系，违反公司政策，被董事会解雇。麦当劳强调其内部规定明确禁止管理层与下属发生亲密关系。

近年来，中国也披露过多起因“职场恋情”而被处分甚至免职的案例。例如，2023年，寰球工程项目管理(北京)有限公司执行董事、总经理胡某因身穿粉色情侣装逛街引发关注外部链接，被相关企业开除党籍并开除公职。同年年底，有网友实名举报外部链接山东黄金集团有限公司党委常委、副总经理王某与派驻另一公司的财务总监张某长期存在不正当关系、涉及权色交易等违纪违法行为。经查，王某被撤销党内和政务职务，张某则受到党内严重警告处分并被调离岗位。

这类案例在瑞士、美国和中国接连出现，反映出全球大型企业在高管“职场关系”问题上的管控正日益趋严。

