解读：美瑞关税协议后，瑞士超市会被廉价、含激素的美国牛肉充斥吗？

据估计，三分之二到90%的美国常规饲养肉牛在饲养场被植入激素或喂食生长调节剂。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

在中美贸易战余波持续、美国以“对等关税”为名大幅提高多国商品关税的全球环境下，尽管瑞士并非美国的主要贸易顺差国，却仍在这轮关税重塑中被波及：美国将瑞士进口商品的关税从39%降至15%，但作为交换，美国争取到了肉类、鱼类和鸡肉免税准入资格。瑞士消费者是否有必要担忧？

8月1日美国宣布对所有来自瑞士的进口商品加征39%关税，该消息在瑞士引发震动。这一决定令人意外，因为瑞士政府原已确信通过谈判将4月2日(美国总统唐纳德·特朗普所谓“解放日”)公布的31%关税降至更易承受的10%。然而最终瑞士出口商却不得不面对全欧洲最高的关税税率。

正如人们所担忧的那样，39%的惩罚性关税也重创了瑞士农业部门，尤其是奶酪产业。美国在2024年进口了8’774吨瑞士奶酪，约占瑞士奶酪出口总量的11%，是继德国之后的瑞士奶酪第二大出口市场。10月公布的8月份(关税生效当月)数据显示，瑞士对美奶酪出口量同比暴跌55.4%，而同期全球出口量仅下降9.4%。

11月14日，瑞士政府宣布已与美国签署不具约束力的谅解备忘录，旨在降低关税税率。这能否切实缓解瑞士农民的压力？对消费者又意味着什么？

新协议将如何影响瑞士奶酪出口？

11月14日宣布的对美关税从39%降至”仅”15%，对瑞士奶农而言无疑是利好消息，他们将得以增加对美奶酪出口。

瑞士奶酪市场推广机构(Switzerland Cheese Marketing)发言人德西蕾·斯托克(Désirée Stocker)表示：”关税从39%降至15%对行业无疑是积极信号，将有效提升我们产品的竞争力。”

然而，瑞士与美国仍在就新关税税率的实施时间进行磋商，这意味着瑞士奶酪行业尚未摆脱困境。

“对我们而言，圣诞旺季尤为重要，而该时段的所有订单仍按39%关税执行。因此我们至少要等到明年第一季度才能做出判断，”斯托克补充道。

更令人担忧的是，降低后的关税仍不足以促使美国市场重新大量采购瑞士奶酪。在8月之前，格吕耶尔奶酪(Gruyère)适用的关税为10%，在美售价约为每公斤50瑞郎(约合人民币439元)，是瑞士本土售价的两倍多。若按39%关税计算，其价格将升至每公斤65瑞郎；即便关税降至15%，价格仍将高达每公斤52.5瑞郎。

瑞士农民联盟(Swiss Farmers’ Union)发言人桑德拉·赫尔芬施泰因(Sandra Helfenstein)表示：”我们无法预知具体结果，例如15%税率是否覆盖所有奶酪品类，美国消费者是否愿意为涨价15%(而非39%)的瑞士奶酪继续买单。”

细则解读

为获得15%的优惠关税税率，瑞士企业必须承诺在2028年底前向美国投资2’000亿美元。瑞士还须同意降低对美国工业产品的进口关税。

这个阿尔卑斯山国中受到高度保护的农业部门也未能幸免。根据新协议，美国鱼类及其他海产品的关税将被调降。这对瑞士而言并非重大让步——作为内陆国家，海产品本就不是敏感领域，2024年其从美国进口的鱼类及海产品总量仅为825吨。

然而被瑞士农民联盟视为敏感领域的肉类，却成为了谈判筹码。根据谅解备忘录，瑞士将允许特定美国肉类产品享受免税准入。此项优惠仅适用于年度固定配额，以确保瑞士市场不会被美国肉类充斥。美国农户获准每年向瑞士免税出口500吨牛肉(较2024年261吨的进口量近乎翻倍)、1’000吨野牛肉及1’500吨禽肉。

乍看之下这并无大碍——毕竟瑞士国内肉类产量仅能满足约80%的需求，其余部分需依赖进口：牛肉主要来自奥地利、德国和爱尔兰，禽肉则主要从巴西进口。

瑞士肉类行业协会Proviande发言人菲利普·哈贝利(Philippe Haeberli)表示：”我们一直从美国进口牛肉，但数量非常有限。协议中规定的增量仅略高于当前水平，因此对国内产量和价格不会产生显著影响。”

为确保本国肉类生产不受影响，瑞士通过基于国内屠宰或拍卖牲畜数量的配额制度来调控肉类进口。进口商可通过线上平台竞拍这些适用低关税的配额额度。一旦配额用尽，进口商则需支付更高关税才能向瑞士出口肉类。目前尚不清楚对美关税让步是否纳入现有配额体系，或是在现有低关税配额基础上另外增加额度。

瑞士农民联盟的赫尔芬施泰因指出：”若能纳入现有配额体系更为理想。但鉴于联邦委员会已对南方共同市场国家(Mercosur)在肉类领域作出让步，现有配额空间正逐渐饱和。”

为履行国际协议，瑞士可能在2026年增加肉类进口量——这可能以牺牲国内产量为代价，或是通过减少从其他国家的进口来优先保障美国份额。

激素牛肉和氯洗鸡肉会出现在瑞士人的餐桌上吗？

尽管公告细节尚不明确，但可以确定的是，这份谅解备忘录允许更多美国牛肉和鸡肉以更低关税进入瑞士市场，其中包括使用生长激素加速出栏的肉牛——这种饲养方式在瑞士是被明确禁止的。

据估算，在美国以传统方式饲养的肉牛中，约有三分之二至90%会在饲养场接受激素植入或喂食生长调节剂。这类肉类若经瑞士检测未发现激素残留，则可在瑞士市场销售。

瑞士肉类行业协会Proviande的哈贝利表示：”美国牛肉根本不便宜，且含有生长激素，这些必须在销售标签上明确标注。我们坚信瑞士消费者不会大量接受这类肉类。相反，绝大多数瑞士消费者追求高品质的瑞士本地肉类，并信赖瑞士肉类生产体系中保障的动物福利标准。”

瑞士肉类行业协会Proviande指出了美国进口肉类的另一争议点，即屠宰后使用含氯或其他化学物质的药浴对禽胴体进行消毒。这种举措已获美国农业部(US Department of Agriculture)批准，旨在预防沙门氏菌等病原体，但瑞士与欧盟均禁止采用此类化学消毒手段，转而依靠生产全流程的严格卫生标准。

瑞士消费者保护协会(Swiss Consumer Protection Association)的萨拉·施塔尔德(Sara Stalder)强调：”若美国禽肉经过氯制剂处理，或牛肉含有激素与抗生素，消费者必须在购买前充分知情。我们要求联邦委员会不仅维持现行对用激素处理过的肉类的标识规定，更应新增对氯处理禽肉的强制标识要求。”

施塔尔德进一步指出，尽管瑞士零售商目前声称对采购美国进口肉类不感兴趣，但免税进口仍将对市场价格产生影响。

“尤其是餐饮酒店行业，占据肉类消费量的50%，他们过去一直对公示违禁生产方式持消极态度。因此，强制标识规定不容妥协，”她补充道。

(编辑：Virginie Mangin，编译自英语：樊桦/gj)

