此内容发布于2020年1月31日 下午5:50

新型冠状病毒已经夺取超过200人生命。 (Keystone / Stringer)

瑞士政府希望本周末开始从中国撤侨，但是尚不能向那10位想回家的人确认计划能够实施。这是瑞士官方1月31日在一个媒体发布会上发布的消息。



法国许诺将这10位瑞士公民接到马赛，并让他们在那里隔离14天。迄今为止，官方的说法是，瑞士在中国的公民都健康无恙，瑞士境内也尚未发现冠状病毒。

根据瑞士外交部的数据，目前中国共有4000多名瑞士公民，但只有10位在病毒发源地武汉。目前这种新型冠状病毒已夺去213人生命。



一些媒体报道对瑞士官方的冷静持批评态度，认为瑞士政府对于冠状病毒的发展趋势反应太过迟钝，世界卫生组织已经宣布进入全球卫生紧急状态。



但是瑞士卫生部门却回复，瑞士为应对病毒做好了足够的准备，瑞士联邦与各州密切协调，欧盟也将瑞士纳入欧洲预报系统。



科研人员警告，冠状病毒在中国之外传播的风险已经存在，利用电脑模拟计算得出的结果显示，平均每个感染者会传染给2人，与非典的传染程度类似，而如今冠状病毒的感染者已经超过非典病人。

流行病专家Christian Althaus表示：“目前最重要的是防止在中国之外形成病毒传播链，中国采取的严格隔离措施极有可能有效地制止了染病人数的增多，接下来几周将证明，这样的措施是否足以遏止全球大流行病的出现。”





swissinfo.ch/mga

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram