瑞士研究为雪崩风险提供新认识

压力下的积雪：研究为雪崩提供了新见解 Keystone-SDA

研究人员通过实验发现，更大的压力并不会让积雪层更加稳定，反而会使其更容易发生雪崩。上述结论来自瑞士联邦森林、雪与景观研究所雪与雪崩研究部门的实验结果。

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Deutsch de Schnee unter Druck: Studie liefert neue Erkenntnisse zur Lawinen 原版 更多阅览 Schnee unter Druck: Studie liefert neue Erkenntnisse zur Lawinen

瑞士联邦森林、雪与景观研究所旗下的雪与雪崩研究机构4月中旬表示，这一结果有望在长期内进一步提升雪崩预报的准确性。

雪层中的“弱层”往往是板状雪崩发生的主要原因。不过，该机构指出，到底是什么力量导致这些弱层破裂并引发雪崩，学界至今仍存在争议。

自20世纪70年代以来，围绕这一问题形成了两种相互对立的观点。一种理论认为，来自上方的额外压力-例如更厚或更重的积雪-会使弱层变得更加稳定。按照这一理论，只有出现更强的所谓“剪切力”（即沿着坡面向下拉动雪层的力量)，才能使雪层发生断裂。

另一种理论则认为，正是这种来自上方的额外压力，使本就脆弱的雪层更接近崩塌状态，因此只需较小的剪切负荷就足以触发破裂。最新的实验结果支持了后一种观点。

达沃斯地区的雪样本

在这项研究中，研究人员在冰雪实验室内分析了63个来自自然界的弱层雪样。样本采集自格劳宾登州达沃斯地区，并通过一套专门研发的测试装置，施加压缩力和剪切力的组合压力。

这些样本由被新雪覆盖的地表霜层组成。研究人员在实验室中模拟了坡面雪层所承受的两种主要作用力：垂直方向的法向压力(正面压力)，以及沿坡面方向的剪切力。高速摄像机精确记录雪层发生破裂的瞬间。

相关研究成果已发表在科学期刊《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上。

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