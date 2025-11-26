几内亚比索发生政变 军方称总统被捕

（法新社比索26日电） 西非国家几内亚比索在大选进行3天之后，军方今天宣布，已「全面掌控」国家，总统恩巴罗被逮捕，选举程序停止、陆海空边境关闭。

法新社报导，军方这项声明发布之前，总统府附近曾传出激烈枪响，穿着军服人员随后接管了通往总统官邸的主要道路。

当天下午，总统办公室军事主管恩坎哈（Denis N’Canha）向媒体表示，「由各军种组成的指挥团将接管国家领导权，直到另行通知」。恩坎哈宣读声明时，身旁站着持枪士兵。

几内亚比索大选，原订明天公布初步结果，现任总统恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）原被看好能够连任。恩巴罗及反对党候选人迪亚斯（Fernando Dias）先前各自宣布自己胜选。

军方消息指出，恩巴罗目前已遭逮捕，被安置在参谋总部，他将会「受到妥善对待」。

另一名高阶军官也证实恩巴罗被拘留，参谋长及内政部长也一同被羁押。

几内亚比索选举委员会（CNE）通讯官员贾洛（Abdourahmane Djalo）向法新社表示，今天选委会遭到不明武装分子攻击。

为配合几内亚比索的投票及选后维安工作，超过6780名安全部队，包括西非经济共同体（ECOWAS）的维安部队进驻。

几内亚比索局势长期动荡，独立以来已经历4次政变，还有多次未遂政变。

恩坎哈声明指出，军方查获一起企图破坏国家稳定的阴谋，其中涉及「国内毒枭」，「将武器引进国内，意图颠覆宪政体制」。

他宣布，「全面中止选举程序」，「停播所有媒体节目」，关闭陆空海边境，并强制实施宵禁。

几内亚比索长期政治动荡，滋长非法活动，是拉丁美洲与欧洲之间毒品贩运的重要中转站。（编译：纪锦玲）