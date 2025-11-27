几内亚比索惊传政变 军方任命临时总统

（法新社拉哥斯27日电） 西非区域组织西非经济共同体（ECOWAS）今天严正谴责几内亚比索发生的军事接管行动，要求立刻释放总统恩巴罗和其他被拘留的官员。该国军方同日任命一名将领接任临时总统。

ECOWAS发布声明说，西非经济共同体主席比欧（Julius Maada Bio）「严正谴责」这场政变，指出事发当时几内亚比索正在等待总统大选结果出炉。他强调这是对该国宪政秩序的「严重破坏」，更对区域稳定构成威胁。

几内亚比索军方昨天宣布「全面掌控」国家且逮捕总统恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）后，今天任命一名将领接任国家新领导人，任期维持一年。该国原订今天公布大选初选结果。

几内亚比索军事将领恩泰姆（Horta N’Tam）在军事总部举行的宣誓典礼中获任命为临时总统，他在典礼后表示「我刚刚宣誓接掌最高指挥权」。法新社记者观察发现，有数以十计全副武装的军人驻守典礼现场。

军方昨天透过电视转播发表声明指出，他们已推翻恩巴罗。

该国首都比索（Bissau）许多地区安静无声，街上可以看到军人巡逻，即使宵禁解除后居民大多待在家，商店和银行都已关门。

军方封闭该国陆海空边境后，今天重新开放边境。军方将领曼沙利（Lansana Mansali）告诉法新社：「所有边境现已开放。」