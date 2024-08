凯米7月重创台湾 研究:气候变迁加剧台风威力

(法新社曼谷29日电) 科学家今天表示,气候变迁让7月间肆虐台湾等地的台风「凯米」(Gaemi)风雨威力更强。今年稍早,「凯米」在菲律宾、台湾和中国共造成约百人死亡。

「凯米」7月侵袭菲律宾,引发洪水和土石流,造成至少40人死亡之后,登陆台湾和中国。

在中国,凯米引发倾盆大雨,造成50人死亡,当局疏散30万人。

科学家组成的世界气候归因组织(World Weather Attribution)研究「凯米」风灾最严重的菲律宾北部、台湾和湖南省,结果发现,由于人为气候变迁,凯米系统的风速增强7%,台湾降雨增加14%,湖南降雨增加9%。

由于菲律宾季风降雨模式复杂,这项研究无法就气候变迁对菲律宾降雨的影响得出明确结论。

伦敦帝国学院(Imperial College London)葛拉汉气候变迁和环境研究所(Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment)陶米(Ralf Toum)表示:「这项研究证实了我们的预期──更炎热的海洋和大气正在引发更强大、更持久和更致命的台风。」(译者:郑诗韵/核稿:陈政一)