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凯米7月重创台湾 研究：气候变迁加剧台风威力

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（法新社曼谷29日电） 科学家今天表示，气候变迁让7月间肆虐台湾等地的台风「凯米」（Gaemi）风雨威力更强。今年稍早，「凯米」在菲律宾、台湾和中国共造成约百人死亡。

「凯米」7月侵袭菲律宾，引发洪水和土石流，造成至少40人死亡之后，登陆台湾和中国。

在中国，凯米引发倾盆大雨，造成50人死亡，当局疏散30万人。

科学家组成的世界气候归因组织（World Weather Attribution）研究「凯米」风灾最严重的菲律宾北部、台湾和湖南省，结果发现，由于人为气候变迁，凯米系统的风速增强7%，台湾降雨增加14%，湖南降雨增加9%。

由于菲律宾季风降雨模式复杂，这项研究无法就气候变迁对菲律宾降雨的影响得出明确结论。

伦敦帝国学院（Imperial College London）葛拉汉气候变迁和环境研究所（Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment）陶米（Ralf Toum）表示：「这项研究证实了我们的预期──更炎热的海洋和大气正在引发更强大、更持久和更致命的台风。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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