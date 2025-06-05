前白宫发言人尚皮耶退出民主党 将出版新书诉说原委

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（法新社华盛顿4日电） 前白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）的新书出版商今天声明，尚皮耶已经退出民主党，转成无党派独立人士。

法新社报导，桦榭出版集团（Hachette）表示，现年50岁的尚皮耶曾在拜登麾下任职两年。她将在自己的新书「独立：超越党派界限，一窥破碎的白宫」（Independent: A Look Inside a Broken White House, Outside the Party Lines，暂译）中解释这一决定。

尚皮耶以非裔同性恋身分担任美国总统发言人，开创先例。

桦榭出版集团声明指出：「尚皮耶转成无党派人士，并非轻易下决定。」这本新书将于10月21日出版问市。

声明说：「她带我们回顾拜登放弃竞选连任的3周局面，以及民主党的背叛导致拜登做出这一决定。」

当时81岁的拜登在与共和党总统候选人川普的辩论中表现糟糕，再次引发外界对他健康和精神敏锐度的疑虑，拜登最终放弃竞选连任。

那场辩论结束后，包括前联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在内的多位民主党高层推促拜登下台，尚皮耶则极力为拜登辩护。

但此后，她和其他前白宫幕僚一直面临质疑是否掩盖拜登年龄的影响；后来两名记者出版「原罪」（Original Sin）一书更是助长了这种论调。

这些情况的披露也引发民主党内斗，党内成员试图与拜登的政绩划清界限，并在2026年期中选举前反击川普。

出版商说，对当时的「虚假与错误讯息洪流」，尚皮耶会在新书中予以反击。

她还呼吁大众应超越对当前美国两党制的「盲目忠诚」，并分享「为什么美国人必须超越党派界限，以无党派人士来拥抱生活」。（译者：纪锦玲）