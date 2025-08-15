加州拟重划选区 抵销德州对共和党期中选举有利影响

（法新社洛杉矶14日电） 美国德州近日着手进行重划选区事宜，引发外界讨论可能对共和党明年期中选举有利后，加州州长纽松今天也宣布有意重划选区，对德州重划选区采取相应的反制措施。

加州州长纽松（Gavin Newsom）表示，他将请求选民同意政府重划选区，以有效抵消德州着手进行选区重划可能带来的影响。德州完成选区重划后，共和党预计于明年期中选举从民主党手中抢下5个众议院席次。

纽松在洛杉矶民主中心（Democracy Center）对支持者说，「今天是加利福尼亚州的解放日」。

在川普近日疾呼下，德州州议会共和党人提案重新划分国会选区，以协助政党在明年期中选举增加5个联邦众议院席次。州长艾波特（Greg Abbott）正遵照川普指示办理重划选区，以使共和党在期中选举得利。

民主党人士指出，重划选区是每10年配合美国人口普查（U.S. Census）进行1次的手法，如今才过一半时间就意图重划选区，摆明是为共和党提供支持，使其能在期中选举保住众议院微弱多数席次。

纽松表示，加州预计11月4日举行一次特别投票，要求选民为接下来的2次选举设立临时国会选区；之后划定新选区的权力将交给一个独立委员会。

纽松表示他这样做是为了回应美国总统川普，他说川普曾致电德州州长，要求「给我找5个席次」。

据信有意问鼎白宫的纽松已成为民主党反川普的领袖，不过民主党2024年大选惨败后，目前仍举步维艰。

纽松在召开记者会之前，已接连多日在社群媒体发文嘲讽川普。他模仿川普极易辨认的文字风格，以全部大写的英文字母发布一系列贴文。

他在贴文中使用川普式语言，包括大量采用不太合逻辑的标点符号、绰号，文中不时自夸，以及语带威胁、看起来很蠢的措辞。